Ryan García enfrentará a Rolando Romero sin Eddy Reynoso en su esquina

La última vez que Ryan García estuvo en Los Ángeles promoviendo una pelea profesional de boxeo fue el año pasado cuando enfrentaba a Devin Haney. En aquel día, García llegó a Hollywood montado en un caballo y estaba tan alterado, que insultaba a casi todo mundo en su entorno.

García ganó su pelea ante Haney el 20 de abril de 2024 por decisión mayoritaria, pero luego el resultado fue revocado a un “No Contest” después de que ‘King Ry’ diera positivo en una prueba antidoping y fuera suspendido por un año por la Comisión Atlética de Nueva York.

El lunes en The Mayan de Los Ángeles, García fue todo lo contrario. No habló mucho y sus comentarios fueron muy mesurados a pesar de las provocaciones de Haney y Teófimo López, dos peleadores que estarán en la cartelera que protagonizará García (24-1, 1 No Contest, 20 KOs) y Rolando Romero (16-2, 13 KOs) en la pelea estelar de peso welter. La función es promovida por The Ring Magazine, ahora propiedad de Turki Alalshikh, y se realizará en el Time Square de Nueva York el próximo 2 de mayo.

Anuncio

Al hablar del año de suspensión que sufrió por dar positivo a ostarine, una sustancia utilizada para ganar masa muscular y reducir grasa en el cuerpo, García describió su castigo como “algo injusto” y que ya lo ha dejado atrás.

De vencer a Romero, García se perfila para un posible segundo enfrentamiento ante Haney (31-0, 1 No Contest), si este último sale victorioso de su contienda ante José Ramírez (29-2, 18 KOs), en el duelo coestelar.

“Estoy realmente concentrado en volver a derrotar a Devin Haney. Eso es todo lo que realmente me preocupa”, dijo García, descartando por completo una posible derrota ante Romero.

El duelo de mayo también será un regreso a sus inicios para García. Para este combate, Ryan dijo que tendrá a su papá en su esquina, Henry García, y su hermano, el también boxeador Sean García. El lunes se le vio también con Justine Fortune, un entrenador de acondicionamiento físico quien ha trabajado en el pasado con Manny Pacquiao.

Ryan García durante su combate de peso superligero contra Devin Haney el domingo 21 de abril de 2024, en Nueva York. A la izquierda, su papá y entrenador Henry García y a su derecha, su ahora exentrenador Derrick James. (Frank Franklin II / Associated Press)

Tras la victoria sobre Haney, García dejó a su entrenador Derrick James, quien lo entrenó para dos combates, y volvió con el famoso entrenador de Canelo Álvarez. García y Reynoso han trabajado juntos en 2022, previo al duelo ante Luke Campbell, pero lo dejó porque “no tenía mucho tiempo para él”. Después de eso probó por tres peleas con Joe Goosen, incluyendo la derrota ante Gervonta Davis.

“Fue algo que sentía que tenía que hacer, lo sentí en mi corazón. Eddy me dio la bienvenida de nuevo y estoy contento de lo que sucedió”, expresó Ryan.

García no tendrá en su esquina a Reynoso debido a que el entrenador estará con Canelo cuando este frente al cubano William Scull en Riad, Arabia Saudita, el 3 de mayo.

El boxeador de peso ligero Ryan García durante su preparación para su pelea contra Gervonta Davis. (Luis Sinco / Los Angeles Times) (Luis Sinco/Los Angeles Times)

“Mi papá va a estar en mi esquina, junto a mi cutman y Sean. No necesito a nadie más para esta pelea”, afirmó Ryan a LA Times en Español.

“He estado trabajando con mi hijo desde que tenía siete años, lo conozco muy bien, he trabajado con Eddy. Hemos trabajado en la estrategia y estamos de acuerdo con lo que tiene que suceder”, expresó Henry, quien explicó que García seguirá con Reynoso tras el combate en mayo.

“Yo amo a Eddy y Canelo, es increíble, la energía está ahí para trabajar juntos”, añadió Henry, quien dijo que su hijo era un hombre fuerte porque sobrevivió el año de suspensión.

Óscar de la Hoya sobre el regreso de Ryan García al ring @latimesespanol pic.twitter.com/Y71aL7akXV — Eduard Cauich (@MayanTiger1) March 11, 2025

Ryan enfrentará a Romero, 29 años, excampeón de peso superligero que venció recientemente a Manuel Jaimes por decisión unánime en septiembre de 2024. Romero cayó ante Isaac Cruz, con el que perdió el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo en 2024, y ante Gervonta Davis en 2022.

“Ryan está como un león en una jaula”, declaró De la Hoya, promotor de García.

El de Victorille, California, reconoció que Romero, un hombre de pocas palabras, no era su primera opción, pues quería enfrentar al mexicano ‘Pitbull’ Cruz.

Pero Romero no se enganchó, retiró que García era solamente “un modelo” y que nunca ha ganado un título del mundo, algo que había mencionado en la primera parada de la gira promocional en Nueva York la semana pasada.

“Todo el mundo quiere un show, pero yo solo estoy tranquilo, todo mundo está nervioso, pero yo estoy calmado, es un día normal”, expresó Romero, quien dijo que no tenía ninguna estrategia preparada para García, pero aseguró que saldrá con la mano en alto.

Durante el acostumbrado careo, al finalizar la conferencia de prensa, López (21-1, 13 KOs) y su oponente, Arnold Barboza Jr. (32-0, 11 KOs) tuvieron un incidente que interrumpió el evento al atacarse el uno al otro. Barboza Jr. y López han sido los dos oponentes más agresivos al momento de promover la contienda entre ambos y el lunes en Los Ángeles el campeón superligero de la Organización Mundial de Boxeo y The Ring cacheteó a Barboza Jr. cuando posaron cara a cara frente a las cámaras, lo que rápidamente provocó que la seguridad separara a ambos pugilistas.

López ganó el título de la OMB y The Ring al vencer a Josh Taylor en 2023, mientras que Barboza Jr. es un angelino que tiene 32 contiendas invicto como profesional, pero que no ha enfrentado en su carrera a un oponente de la calidad de Teófimo.