Motsepe reelecto como líder del fútbol africano y promete financiamiento privado para estadios

El líder del fútbol africano, Patrice Motsepe, fue reelegido el miércoles y pidió trabajar con inversionistas privados para ayudar a las federaciones a construir estadios en países donde los presupuestos gubernamentales son ajustados.

Las 54 federaciones miembros de la Confederación Africana de Fútbol —12 de las cuales actualmente no pueden albergar partidos de selecciones nacionales en competiciones internacionales— eligieron a Motsepe por aclamación y sin oposición, para un segundo mandato de cuatro años.

Motsepe, un multimillonario sudafricano con intereses en minería, también renueva su cargo de vicepresidente en la FIFA, que le reporta 300.000 al año. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA se sentó con Motsepe en el escenario el miércoles.

Propietario de Mamelodi Sundowns, que disputará el Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos en junio, Motsepe tiene fuertes conexiones políticas como cuñado del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

Motsepe se refirió el miércoles a sus conversaciones con otros jefes de gobiernos africanos.

“Muchos de los jefes de estado que conozco me dicen: ‘Amamos el fútbol, pero tenemos que preguntarnos si debemos usar el dinero para construir un estadio o construir un hospital o construir una clínica o gastar más en educación’”, señaló Motsepe a los líderes del fútbol africano.

“Hay un amor por el fútbol, pero el apoyo del gobierno no es tan fuerte como podría ser. Y no es porque los gobiernos no amen el fútbol”, agregó.

Motsepe mencionó que ahora sólo hay 12 miembros de la confederación africana, en comparación con 38 en años recientes, que no tienen estadios certificados para juegos internacionales. Estos incluyen clasificatorios para la Copa del Mundo y la Copa Africana de Naciones, que deben jugarse en países neutrales, a menudo en Marruecos.

“Pero, para nosotros, los 12 demasiado”, dijo el presidente de la confederación, prometiendo involucrarse más con financiadores privados. “No se puede desarrollar el fútbol en ningún país de África si las selecciones nacionales y los clubes no juegan frente a sus aficionados.”

África tendrá una cifra récord de nueve plazas garantizadas en la primera Copa del Mundo masculina de 48 equipos que se disputará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. En el Mundial de Qatar 2022, Marruecos se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales.

Cuatro equipos africanos intervendrán en el Mundial de Clubes de 32 equipos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.