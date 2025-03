La fase final de la Liga de Naciones adquiere un significado más profundo en un momento de tensión política

Share via

Dentro de 15 meses, Estados Unidos, Canadá y México compartirán una Copa del Mundo, la primera organizada por un continente entero. Por el momento, sin embargo, los tres países comparten sobre todo animosidad, ansiedad y recelo.

Desde que asumió el cargo hace dos meses, el presidente Trump ha promulgado, derogado y luego vuelto a promulgar una serie de aranceles punitivos sobre los dos vecinos de Estados Unidos. El presidente también ha pedido repetidamente la anexión de Canadá, menospreciándolo como el estado número 51 y dirigiéndose a su primer ministro como gobernador.

En la frontera sur, Trump ha desplegado unos 9.000 soldados para reforzar a los casi 17,000 agentes de la Patrulla Fronteriza que ya están allí.

No es probable que esto genere un fuerte nivel de confianza y cooperación cuando los países acojan la mayor Copa del Mundo de la historia el año que viene. Y esas tensas relaciones han teñido los preparativos de la final a cuatro de la Liga de Naciones de la CONCACAF de esta semana en el estadio SoFi, donde Canadá se enfrentará a México y Estados Unidos a Panamá en las semifinales del jueves.

Los ganadores se enfrentarán en la final del domingo, mientras que los perdedores jugarán el partido por el tercer puesto. Estados Unidos, que compite por su primer trofeo con el nuevo seleccionador Mauricio Pochettino, ganó los tres torneos anteriores, derrotando a México en la final en dos ocasiones y a Canadá en una.

Pero esta vez, debido a la política, habrá orgullo nacional, así como un trofeo en la línea con el entrenador canadiense Jesse Marsch, que nació en Wisconsin y tanto jugó y entrenó para el equipo nacional de Estados Unidos, llamando a la retórica de Trump «inquietante y francamente insultante.»

“Canadá es una nación fuerte e independiente que está profundamente arraigada en la decencia”, dijo en una conferencia de prensa para promocionar los partidos de la Nations League. “Es un lugar que valora la alta ética y el respeto, a diferencia del clima polarizado, irrespetuoso y a menudo ahora alimentado por el odio que hay en Estados Unidos”.

“No estoy satisfecho con el trato que ha recibido Canadá como nación, como pueblo”.

La política ya ha salpicado al hockey. Después de que Canadá venciera a Estados Unidos en la final del Enfrentamiento de las Cuatro Naciones el mes pasado, el seleccionador canadiense, Jon Cooper, declaró: “Ésta ha sido diferente. Ha sido una victoria para más de 40 millones de personas”.

Marsch dijo que espera que su equipo tenga una motivación similar si vence a México y se enfrenta a Estados Unidos en la final del domingo.

“Sé que esto les dará ánimos”, afirmó.

Además de los aranceles intermitentes y la militarización de la frontera, Trump ha irritado a México al renombrar el Golfo de México como Golfo de América.

“Para mí, es el Golfo de México”, dijo en español el seleccionador mexicano, Javier Aguirre.

El seleccionador de México, Javier Aguirre, a la derecha, y su ayudante, Rafael Márquez, en agosto de 2024. Aguirre dice que se identifica con los inmigrantes que buscan una nueva vida en Estados Unidos. (Marco Ugarte / Associated Press)

Nacido en México de padres que huyeron de la represión en la región vasca tras la Guerra Civil española, Aguirre dijo tener un corazón blando hacia los inmigrantes, muchos de los cuales se han convertido en el blanco de Trump.

“No es fácil abandonar tu país en busca de una vida mejor”, dijo Aguirre. “Me identifico mucho con estas personas que vinieron buscando el sueño americano”.

“Al final del día creo que somos vecinos, nos necesitamos y la convivencia es lo mejor que puede haber”, añadió. “Creo que el mexicano, el nieto, el hijo, el bisnieto de mexicanos que han venido aquí a buscar un futuro le ha hecho bien a este país”.

En cuanto a los aranceles y el tráfico de drogas y carga humana a través de la frontera a los que se ha referido Trump, Aguirre reconoce que no tiene “capacidad para hablar de ello, ni autoridad”. Pero espera que esos temas no afecten al fútbol.

“No me gustaría porque hay que distinguir espectáculo, deporte y política, no mezclarlos», ha dicho. «Para mí, esta plataforma no es para hablar de política”.

Marsch no está de acuerdo.

“Ahora en Estados Unidos todo tiene una gran carga política”, dijo en la televisión canadiense. “Creo que la mayoría de la gente está de acuerdo. Incluso los estadounidenses están de acuerdo y entienden que Canadá ha sido un muy buen amigo de Estados Unidos durante mucho tiempo”..

“Hay respeto mutuo por parte de la mayoría de los ciudadanos, pero uno quiere ver que eso también es honrado por el gobierno”.

Incluso Panamá, el único equipo de fuera de Norteamérica en la final a cuatro de la CONCACAF, ha provocado la ira del presidente, ya que la semana pasada Trump ordenó al ejército que elaborara opciones para aumentar la presencia de tropas estadounidenses en Panamá con el objetivo de recuperar el Canal de Panamá.

Panamá, el país, probablemente no podrá resistir la presión económica y militar si Trump cumple su amenaza. Pero Panamá, el equipo de fútbol, podría vencer a EE.UU. También podrían hacerlo México o Canadá.

Y si lo hacen, los resultados resonarán.

“Estos torneos internacionales para Canadá significan algo diferente ahora”, dijo Marsch.

Eduard Cauich, redactor del Times, ha contribuido a este artículo.