¿Quiénes se han clasificado a la Copa Mundial de 2026?

Hinchas de Argentina celebran la victoria 1-0 ante ante Uruguay en el partido de las eliminatorias del Mundial, el viernes 21 de marzo de 2025, en Montevideo. (AP Foto/Matilde Campodónico) Fans of Argentina celebrate as their team defeated Uruguay during a qualifying soccer match for the FIFA World Cup 2026 in Montevideo, Uruguay, Friday, March 21, 2025.

(Matilde Campodonico / Associated Press)