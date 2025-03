Canelo: el dinero no va a determinar cuándo me retire, porque nunca es suficiente  

Saúl Álvarez se prepara para algo que no ha hecho en ninguna de sus 66 peleas profesionales: pelear a las 6 a.m.

Canelo se subirá al ring para enfrentar al cubano William Scull (14-0, 9 KOs), monarca supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) este próximo 3 de mayo en Arabia Saudita. La pelea será a las 6 a.m., hora local de Riad, por lo que el jalisciense viajará tres semanas antes para adaptarse al horario.

Álvarez (62-2-2, 39 KOs) dijo que probablemente entrenará más o menos a las 4 a.m. una vez que llegue al Medio Oriente, y tendrá esas tres semanas de aclimatación, por lo que no espera tener dificultades cuando enfrente a Scull en la madrugada del domingo. La contienda se celebrará a esa hora, para que los aficionados en México y Estados Unidos tengan un horario habitual, en el que se sube al ring alrededor de las 8 p.m. Hora del Pacífico.

Canelo es actual campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero tuvo que dejar el cinturón de la FIB cuando decidió enfrentar a Edgar Berlanga en mayo. De hecho, la defensa obligatoria era ante Scull, por lo que el FIB lo despojó del cinturón. Scull venció a Vladimir Shishkin en octubre del año pasado para ganar la corona vacante del FIB.

La contienda es parte de un contrato multimillonario de cuatro peleas que tiene Canelo con el empresario árabe Turki Al-Sheikh.

Canelo dijo que por ahora no hay nada concreto para enfrentar al cuatro veces campeón en diferentes divisiones, Terence Crawford, aunque según múltiples reportes, todo apunta en que ambos se verán las caras en septiembre próximo en Las Vegas. Pero primero tendrá que vencer a Scull, quien es un desconocido, aunque buscará robarse la atención del mundo si logra vencer al mexicano.

Álvarez ha sido criticado por muchos años por enfrentar a “rivales a modo”, aunque de 2020 a 2021 arrasó con todos los campeones de la división de peso supermediano y se convirtió en el primer monarca indiscutible de esa categoría. También ha sido campeón en cuatro diferentes divisiones.

Canelo Álvarez, antes de su enfrentamiento ante Edgar Berlanga en septiembre pasado en Las Vegas, Nevada. (John Locher / Associated Press)

A pesar de que muchos expertos le critican sus rivales, en lo económico, Canelo sigue cosechando triunfos. Sus pleitos en Estados Unidos son usualmente en arenas llenas y sus números en Pago por Evento siguen siendo de lo mejor en el boxeo, además de tener patrocinadores e inclusive ha firmado contratos de distribución de sus propias bebidas en los estadios donde se presenta.

Sus peleas se han convertido en un evento, que ya es costumbre en mayo y septiembre para celebrar el Cinco de Mayo o la Independencia de México.

“La gente va a pelear el Canelo. Tengo la fortuna de que me apoye y de que siempre está ahí apoyando ver mis peleas”, indicó Álvarez a LA Times en Español. “Realmente la gente que me apoya así va a apoyarme, peleé con quien peleé y eso me enorgullece muchísimo y estoy muy agradecido con toda la gente en ese sentido”.

El campeón indiscutible de peso supermediano Canelo Álvarez sonríe durante una conferencia de prensa con el boxeador retador Jaime Munguía en Beverly Hills, California, el martes 19 de marzo de 2024. (Damian Dovarganes / Associated Press)

Canelo también reconoció que, aunque no necesita enfrentar a David Benavídez o Dmitry Bivol, sería bueno para su carrera una victoria sobre ellos. Benavídez es actualmente campeón interino de peso semipesado del CMB, mientras que Bivol también recuperó recientemente sus cinturones de campeón indiscutible al vencer en la revancha a Artur Beterbiev y es el único peleador que le ha propinado una derrota a Canelo en los últimos 12 años.

“Obviamente, no necesito (a Benavídez o Bivol), porque peleó con lo mejor del mundo. Si tú ves mi récord, he peleado con lo mejor del mundo, he hecho las mejores peleas, he hecho historia durante toda mi carrera y de necesitar (pelearle a Benavídez o Bivol), no lo necesito”, dijo Álvarez. “Pero si se tiene que hacer, siempre estoy dispuesto”.

En 2013, Álvarez cayó ante Floyd Mayweather Jr. y fue una derrota que resultó ser clave para su vida, pues no volvió a perder hasta su última derrota ante Bivol en 2022.

“La verdad es que aprendí y aprendí de mí mismo, que puedo vencer cualquier adversidad en mi carrera, en mi vida, a pesar de estar muy joven, tuve la capacidad de volver, obviamente, gracias a mi equipo, a los que estuvieron a mi alrededor, de volver y de volver más fuerte”, dijo Álvarez sobre aquella derrota por decisión ante Mayweather.

En una entrevista con Forbes en 2023, Canelo dijo que una de sus metas fuera del ring era llegar a los mil millones. Sin embargo, el jalisciense aclaró a LA Times en Español que el dinero no es un factor a la hora que decida retirarse del boxeo.

“El dinero es secundario, porque lo único que hago es hacer mi trabajo, enfocarme al 100 por 100 el dinero. El dinero viene de la mano del buen trabajo, de hacer las cosas bien, de estar metido en lo mío”, dijo Álvarez. “Obviamente, soy un hombre de negocios que está fuera del boxeo, voy a hacer muchos negocios y me gusta mucho y, pero eso es muy aparte”.

“Lo primero que tienes que hacer es estar en paz, estar tranquilo donde quiera que estés. No hay cómo tener tranquilidad. Donde quiera que estén, pero que estén tranquilos” — Canelo Álvarez, campeón del mundo, sobre los indocumentados que viven en EE.UU. y su situación legal

Canelo, de 34 años, también aclaró que se mantendrá en el boxeo hasta que lo siga disfrutando, por lo que la meta del dinero no tiene nada que ver.

“Amo estar aquí en concentración, porque, pues, dinero, no me hace falta. Puedo vivir bien ya el resto de mi vida gracias a mi trabajo y los sacrificios que he hecho en mi vida, pero el dinero, pues ¿cuándo va a ser suficiente? nunca es suficiente”, dijo Canelo en entrevista antes de viajar a Arabia Saudita. “En mi mente existe eso, la capacidad de aceptar y de decir nunca va a ser suficiente. Va a llegar un día en el que diga por mí mismo diga: ‘Ya estuvo del boxeo hice lo que tenía que hacer, disfruté muchísimo de mi carrera ahora otras cosas a los negocios, a los negocios me enfoco’”.

“El dinero nunca es suficiente. Siempre uno quiere más. Entonces en mi mente esto no lo hago por dinero, lo hago porque amo lo que hago”, dijo Álvarez sobre el boxeo.

Por último, Álvarez envió un mensaje a sus aficionados indocumentados que viven en Estados Unidos, pues muchos de ellos viven con temor debido a la política del actual presidente Donald Trump, quien ha ordenado deportaciones masivas.

“El miedo es el que te consume la cabeza”, dijo Álvarez. “Creo que todos vinieron aquí a mejorar, a tener una mejor vida, a salir adelante. Yo, en lo personal, creo que deben de ponerse a analizar que sí vale la pena estar aquí, sin tener miedo, sin salir siendo fugitivos de la ley. Si vale la pena”, dijo Álvarez.

“Cuando te motivas, cuando sales a trabajar, sales a hacer las cosas, puedes hacerlo en cualquier lado. Tienen que poner en la balanza, oye, ¿qué hago aquí? Estoy haciendo esto, y me está sacando adelante en esto, lo estoy haciendo bien por aquí, por acá, a poner todo eso en la balanza. Sabes que creo que me va a ir mejor allá y voy a estar más cerca de mi familia. Entonces, poner eso en una balanza”, dijo el originario de Juanacatlán, Jalisco.

“Pero todo en la vida, lo primero que tienes que hacer es estar en paz, estar tranquilo donde quiera que estés. No hay cómo tener tranquilidad y creo que si algo les puedo aconsejar es que donde quiera que estén, pero que estén tranquilos, que tengan paz para poder ver con claridad las cosas”, expresó Canelo.