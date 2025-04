Listo el calendario de la Copa Oro 2025: Dónde, hora, TV, transmisiones en línea y estadios

A video board displaying Mexico and Costa Rica is shown before a CONCACAF Gold Cup soccer quarterfinal between the two teams, Saturday, July 8, 2023, in Arlington, Texas. (AP Photo/Sam Hodde)

La edición número 18 de la Copa Oro 2025 de Concacaf arrancará este verano, el 14 de junio, con el campeón actual ganador en 2023, México, enfrentando a su similar de República Dominicana en el Sofi Stadium de Inglewood. Mientras que un alicaído Estados Unidos debutará el 15 de junio ante Trinidad y Tobado en el PayPal Park de San José, California.

Los estadounidenses tuvieron una pobre aparición en la reciente Liga de Naciones y esperan recobrar el camino en la Copa Oro.

El sorteo de grupos se llevó a cabo el 10 de abril en Miami.

El certamen de 16 selecciones, 15 de ellas del área de Concacaf, más un equipo invitado: Arabia Saudita.

Los 31 partidos del torneo estarán disponibles en Estados Unidos por TUDN/FOX Sports, ViX (en línea). En México, los juegos se podrán ver por medio de Televisa/TV Azteca y ViX (en línea). En Canadá, se transmitirá por OneSoccer y TSN, mientras que en el Caribe, Centro y Sudamérica, ESPN y Star+. En otra regiones: Canal de YouTube de Concacaf (sujeto a restricciones territoriales).

*Horas son del Pacífico.

Fase de Grupos

Sábado, 14 de junio

México vs. República Dominicana: 7:15 p. m., SoFi Stadium, Inglewood, CA

Domingo, 15 de junio

Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago: 3 p. m., PayPal Park, San José, CA

Haití vs. Arabia Saudita: 5:15 p. m., Snapdragon Stadium, San Diego, CA

Costa Rica vs. Surinam: 8 p. m., Snapdragon Stadium, San Diego, CA

Lunes, 16 de junio

Panamá vs. Guadalupe: 4 p. m., Dignity Health Sports Park, Carson, CA

Jamaica vs. Guatemala: 7 p. m., Dignity Health Sports Park, Carson, CA

Martes, 17 de junio

Curazao vs. El Salvador: 5:15 p. m., PayPal Park, San José, CA

Canadá vs. Honduras: 7:30 p. m., BC Place, Vancouver, Canadá

Miércoles, 18 de junio

Costa Rica vs. República Dominicana: 6 p. m., AT&T Stadium, Arlington, TX

Surinam vs. México: 9 p. m., AT&T Stadium, Arlington, TX

Jueves, 19 de junio

Trinidad y Tobago vs. Haití: 5:45 p. m., Shell Energy Stadium, Houston, TX

Arabia Saudita vs. Estados Unidos: 8:15 p. m., Q2 Stadium, Austin, TX

Viernes, 20 de junio

Jamaica vs. Guadalupe: 4:45 p. m., PayPal Park, San José, CA

Guatemala vs. Panamá: 9 p. m., Q2 Stadium, Austin, TX

Sábado, 21 de junio

Curazao vs. Canadá: 6 p. m., Shell Energy Stadium, Houston, TX

Honduras vs. El Salvador: 9 p. m., Shell Energy Stadium, Houston, TX

Domingo, 22 de junio

Arabia Saudita vs. Trinidad y Tobago: 4 p. m., Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

Estados Unidos vs. Haití: 6 p. m., AT&T Stadium, Arlington, TX

México vs. Costa Rica: 7 p. m., Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

República Dominicana vs. Surinam: 7 p. m., AT&T Stadium, Arlington, TX

Martes, 24 de junio

Panamá vs. Jamaica: 6 p. m., Q2 Stadium, Austin, TX

Guadalupe vs. Guatemala: 6 p. m., Shell Energy Stadium, Houston, TX

Honduras vs. Curazao: 7 p. m., PayPal Park, San José, CA

Canadá vs. El Salvador: 9 p. m., Shell Energy Stadium, Houston, TX

Fase Eliminatoria

Cuartos de Final

Los enfrentamientos y sedes se confirmarán al finalizar la fase de grupos.

Sábado, 28 de junio

Por confirmar vs. Por confirmar: 4:15 p. m., State Farm Stadium, Glendale, AZ

Por confirmar vs. Por confirmar: 7:15 p. m., State Farm Stadium, Glendale, AZ

Domingo, 29 de junio

Por confirmar vs. Por confirmar: 3 p. m., U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN

Por confirmar vs. Por confirmar: 6 p. m., U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN

Miércoles, 2 de julio (Semifinales – sedes confirmadas, equipos por definir)

Por confirmar vs. Por confirmar: 6 p. m., Energizer Park, St. Louis, MO

Por confirmar vs. Por confirmar: 7 p. m., Levi’s Stadium, Santa Clara, CA

Domingo, 6 de julio (Gran Final)

Por confirmar vs. Por confirmar: 6 p. m., NRG Stadium, Houston, TX