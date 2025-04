Jaime Jarrín recuerda a Valenzuela en Festival del Libro: ‘no creo que alguien fue amigo íntimo de él’

Share via

A sus 89 años de edad, la leyenda de la radio en español en Estados Unidos, Jaime Jarrín, recordó durante el Festival del Libro de Los Angeles Times a Fernando Valenzuela, quien falleció el octubre del año pasado a los 63 años de edad. Jarrín compartió momentos en que vivió con el “Toro” durante años de transmisión de los juegos de los Dodgers, así como la época activa de Valenzuela como jugador de Grandes Ligas, en la que se dio origen a la “Fernandomanía”.

Jarrín recordó, en el evento ocurrido en el campus de la Universidad del Sur de California, los momentos en los que conoció a Valenzuela, así como varios momentos clave, como la llegada del mexicano a Dodger Stadium, así como su viaje a la Casa Blanca.

“Era un jovencito de 19 años de edad cuando inició en Grandes Ligas. A los 20 años inició como abridor con los Dodgers. El hecho de ser gordito, facciones indígenas, eso le convirtieron y lo ayudaron muchísimo en ser un ídolo extraordinario”, dijo Jarrín. “Su popularidad ha sido increíble”.

El exnarrador de los Dodgers, Jorge Jarrín (izq.), el legendario Jaime Jarrín (centro) y la subdirectora de Deportes de Los Angeles Times, Iliana Limón Romero, durante el Festival del Libro de Los Angeles Times el domingo en USC. (Eduard Cauich/LA Times en Español)

El domingo, el ecuatoriano portó el anillo de campeonato de los Dodgers de 1988 para firmar libros y recuerdos dedicados a Valenzuela, incluyendo el libro de LA Times, Amor Eterno: Fernando Valenzuela: The Life and Legacy of a Dodger Legend.

“El Times ha sabido aprovechar a los cronistas que estuvieron ahí, que palparon ese momento”, dijo Jarrín sobre el libro. El excronista de los Dodgers estuvo acompañado en el escenario de De Los/LA Times en Español por su hijo Jorge Jarrín, quien también fue la voz de los Dodgers por muchos años, así como la subdirectora de Deportes de Los Angeles Times, Iliana Limón Romero.

Jarrín dijo que Valenzuela tuvo muchas oportunidades de hacer un libro y una película, pero nunca pareció estar interesado.

El originario de Quito expresó que, aunque vivió muchos años con Valenzuela, nunca fue un amigo íntimo de él, pues era una persona muy reservada, modesta y que no cambió con el pasar de los años.

“Si yo no fui un íntimo amigo de él, no creo que hubiese un amigo íntimo de él. Era muy reservado. Le gustaba la comida mexicana en todos los lugares, una cervecita de vez en cuando. Al inicio se excedió un poquito, pero luego tuvo una fuerza de carácter increíble, que ya en los últimos años no tomaba nada en absoluto”, expresó Jarrín.

El locutor del Salón Nacional de la Fama del Béisbol, voz en español de los Dodgers durante 64 temporadas, ingresó el año pasado al Salón de la Fama de la Radio del Museo de Comunicaciones de Radiodifusión en Nashville.