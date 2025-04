Con su temporada en peligro, los Lakers se quedan sin respuestas

Share via

Mientras los Lakers abandonaban la cancha del Target Center con la cabeza agachada, a su alrededor se arremolinaban toallas blancas.

El público estaba haciendo algo más que celebrar la victoria del equipo local por 116-113 el domingo por la tarde. Los 19.289 aficionados podían ver lo que estaba pasando. Podían sentir lo que estaba pasando.

En cuatro partidos en esta serie de primera ronda contra los Minnesota Timberwolves, los Lakers no han descubierto qué hacer.

No han descubierto cómo parar a Anthony Edwards. No han descubierto cómo evitar que los Timberwolves les arrollen en la pintura. No han encontrado la manera de evitar que sus rivales capturen rebote ofensivo tras rebote ofensivo.

Ahora, van perdiendo tres partidos a uno, y otra derrota acabará con su temporada.

Dos días después de que unos problemas estomacales le redujeran prácticamente a ser un espectador en la cancha, Luka Doncic volvió para anotar 38 puntos.

Eso no importó.

LeBron James contribuyó en todas las dimensiones del juego, terminando con 27 puntos, 12 rebotes, ocho asistencias, tres robos y tres tapones.

Tampoco importó.

El alero de los Minnesota Timberwolves Julius Randle celebra durante el último cuarto de la victoria por 116-113 sobre los Lakers en el cuarto partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste el domingo.



(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

A estas alturas de la temporada, contra este rival en particular, sus defectos superan a sus virtudes, y el entrenador JJ Redick no parece tener ninguna respuesta.

“Ciertamente jugaron lo suficientemente bien como para ganar”, dijo Redick. “Hicimos el esfuerzo para ganar”.

Redick se quejó de un par de llamadas en los últimos minutos del partido, y estaba justificado al hacerlo, pero el silbato de un árbitro no será lo que salve la temporada.

Los Timberwolves presentan problemas de emparejamiento para los Lakers, y los Lakers podrían no tener el personal necesario para revertir su déficit.

Por muy bien que jugaran Doncic y James, Edwards los eclipsó a ambos, anotando 43 puntos y contribuyendo con nueve rebotes y seis asistencias.

La desesperación de los Lakers fue quizás mejor representada por las sustituciones de Redick en la segunda mitad: No hubo ninguna.

“Tomamos una decisión en el descanso”, dijo Redick.

El alero de los Lakers LeBron James, arriba, comete falta sobre el escolta de los Minnesota Timberwolves Anthony Edwards en los últimos segundos del cuarto partido del domingo.



(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Los titulares del equipo en el tercer cuarto -Doncic, James, Austin Reaves, Rui Hachimura y Dorian Finney-Smith- jugaron toda la segunda parte.

“Esos chicos”, dijo Redick, “dieron mucho”.

Los Lakers anotaron una serie de 36 puntos en el tercer cuarto para tomar una ventaja de 10 puntos en el cuarto trimestre, pero como era de esperar se quedó sin gas contra un equipo Timberwolves con una lista más profunda.

“Esto son los playoffs”, dijo Doncic. “La fatiga no debería jugar un papel”.

Eso no significa que no lo haga.

“Fue duro”, reconoció Finney-Smith.

La falta de un pívot en el equipo se hizo aún más patente, ya que Jaxson Hayes no volvió a entrar en el partido tras cometer su segunda falta a los cuatro minutos de juego.

Si los Lakers quieren remontar esta desventaja de tres partidos a uno, empezarán con Doncic, de quien Redick dijo que estuvo vomitando «toda la tarde» antes de la derrota en el tercer partido.

Doncic dijo que pasó el día entre los Juegos 3 y 4, “mayormente acostado”.

“Hoy”, dijo Doncic, “me sentí mejor”.

Y los Lakers empezaron mejor.

Hicieron en el primer cuarto lo que Redick les imploró que hicieran: cuidar mejor el balón.

Sólo cometieron una pérdida de balón en los primeros 12 minutos del partido, tras los cuales iban por delante, 32-28.

Sin embargo, no fueron tan cuidadosos en el segundo cuarto.

Los Lakers perdieron el balón cuatro veces en los primeros cinco minutos del cuarto. Su ventaja se esfumó rápidamente, y se fueron al descanso con una desventaja de 61-58.

Los Lakers merecían ir perdiendo por más, pero James y Doncic les mantuvieron en el partido por sí mismos, las dos estrellas llevando casi toda la carga ofensiva, mientras que los minutos de Reaves fueron limitados por problemas de faltas tempranas.

El escolta de Minnesota Anthony Edwards dispara por encima de Lebron James y Luka Doncic en el cuarto partido del domingo.



(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

James y Doncic anotaron 22 y 21 puntos en la primera mitad, respectivamente. La última vez que los Lakers tuvieron a varios jugadores anotando 20 o más puntos en una sola mitad de un partido de postemporada fue el 31 de mayo de 2002 contra los Sacramento Kings.

Los dos jugadores que lo hicieron entonces: Kobe Bryant y Shaquille O’Neal.

Sólo tres Lakers aparte de James y Doncic anotaron en la primera mitad: Hachimura, Finney-Smith y Hayes.

Los Lakers abrieron la segunda parte con una racha de 14-0, con un triple de Reaves que amplió su ventaja a 72-61. Llegaron a tener una ventaja de hasta 12 puntos. Llegaron a estar por delante hasta por 12 puntos, sólo para que los Timberwolves hicieran contra ellos lo que han hecho durante toda la serie.