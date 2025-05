Equipos de la NFL podrán seguir usando el ‘tush push’ tras rechazo de prohibición

(Chris Szagola / Associated Press)

Una propuesta para prohibir el “tush push” naufragó en las reuniones de propietarios de la NFL, según una persona con conocimiento de la decisión.

La propuesta de vetar una polémica jugada de corto yardaje fracasó con una votación de 22-10, con lo que los quarterbacks podrán seguir siendo asistidos por sus compañeros de equipo al lanzarse hacia la línea.

La persona habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato porque los detalles de las discusiones de los propietarios aún no se habían hecho públicos.

Los Eagles de Filadelfia llevaron al excentro Jason Kelce, uno de los jugadores que impulsó el éxito del “tush push”, a las reuniones en Minnesota con el propietario Jeffrey Lurie para proporcionar más claridad sobre la jugada.

Además, los Lions de Detroit retiraron su propuesta de modificar la siembra de los equipos para los playoffs —en orden de récord en lugar de otorgar los primeros cuatro lugares a los ganadores de división— antes de que se realizara una votación, según una persona familiarizada con la situación. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque la decisión del equipo no había sido anunciada.

Los propietarios aprobaron modificaciones al saque inicial, que fue drásticamente rediseñado antes de la temporada pasada. Con el objetivo de aumentar la tasa de recuperación de intentos de patada corta, los equipos pueden intentarlos en cualquier momento del juego cuando estén en desventaja, en lugar de solo en el último cuarto. Los jugadores del equipo pateador, aparte del pateador, ahora pueden avanzar un metro.

Después de la votación sobre el “tush push”, los Eagles publicaron una foto en las redes sociales del mariscal de campo Jalen Hurts a punto de intentar una jugada de corto yardaje contra los Packers de Green Bay con el pie de foto, “Sigan empujando”. Los Packers pusieron su nombre en la propuesta para prohibir que los jugadores ofensivos empujen, tiren, levanten, agarren o rodeen a un corredor.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.