Juan Soto logra gran batazo con Mets tras semana de debate sobre su mudanza en Nueva York

Tras una semana en la que recibió muchos golpes, Juan Soto logró uno importante.

Metido en una mala racha que desató el debate sobre si tomó la decisión correcta al dejar a los Yankees para suscribir un contrato récord de 765 millones de dólares al otro lado de la ciudad, Soto conectó el sábado un doble de dos carreras con las bases llenas que llevó a los Mets a vencer a los Dodgers de Los Ángeles por 5-2.

“No escucho nada de eso. Me concentro en lo que estamos haciendo aquí”, indicó el dominicano.

Soto había estado bateando para .119 (de 42-5) con corredores en posición de anotar, ocupando el puesto 164 entre 167 bateadores calificados, antes de encontrar un lanzamiento de Tony Gonsolin con cuenta de 2-2. La pelota se estrelló contra la pared, entre el jardín derecho y el central, para dar a los Mets una ventaja de 4-2 en la cuarta entrada.

“No creo que esté bateando muy bien en este momento y encontró la manera de conseguir un par de hits esta noche”, comentó el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Puedes verlo concentrarse un poco más cuando hay corredores en base”.

El batazo de 399 pies de Soto salió de su bate a 108,3 mph y se quedó a unos dos pies de ser un grand slam.

“Cuando la golpeé, pensé, sólo espero que no la atrapen. No pensaba que iba a llegar tan lejos”, relató Soto. “Cuando golpeó la pared, realmente me sorprendió. No sabía que la pelota iba a llegar tan lejos”.

Soto tenía un hit en sus 24 turnos anteriores con corredores en posición de anotar y entró conectando de 40-5 sin extrabases y con dos carreras impulsadas en sus últimos 11 juegos. Se fue de 10-1 con cuatro bases por bolas durante su primera serie de regreso en el Bronx, el fin de semana pasado, cuando los Mets perdieron dos de tres.

Y la falta de esfuerzo de Soto al correr, tras un batazo contra el Monstruo Verde en el Fenway Park de Boston el lunes intensificó el debate sobre su lento comienzo y la ausencia de poderío en la caja de bateo.

Una noche después de que los Mets perdieron el primer juego de la serie por 7-5 en 13 entradas, se vieron atrás por 2-0.

Brett Baty bateó un sencillo impulsor en la segunda como parte de una noche de tres hits y dos carreras impulsadas.

El venezolano Luis Torrens conectó un sencillo para abrir la cuarta. Gonsolin llenó las bases con boletos de cuatro lanzamientos a Baty y al puertorriqueño Francisco Lindor.

El dominicano Starling Marte conectó un sencillo dentro del cuadro que impulsó una carrera.

Soto prendió un slider cerrado con cuenta de 1-2 en la esquina de adentro.

“Pienso que ejecuté el slider muy bien allí”, dijo Gonsolin. “Tiene un muy buen ojo, apenas falló, pero estaba satisfecho con la ejecución. El splitter, pensé que era sólido, solo que lo dejé arriba”.

Soto se fue de 5-2 contra los Dodgers, elevando su promedio de .236 a .241 con ocho jonrones, 23 carreras impulsadas y un OPS de .792.

“No sé qué dicen los números subyacentes, pero este tipo ha tenido muy mala suerte”, manifestó el manager venezolano de los Mets, Carlos Mendoza. Fue bueno verlo finalmente obtener los resultados”.

Los fanáticos respondieron al doble con una gran ovación.

“Él trabaja muy duro”, aseveró el abridor de los Mets, David Peterson. “Creo que, para él, poder lograr eso hoy sólo debería darle confianza y creo que cada jugador en este equipo cree en quién es él como pelotero”.

Marte fue puesto out en el plato al intentar anotar desde primera con el hit de Soto cuando el campocorto Mookie Betts hizo un rápido relevo al receptor Dalton Rushing del tiro del jardinero central Tommy Edman.

Peterson igualó su récord personal de siete innings dos tercios, permitiendo dos carreras y cinco hits mientras inducía tres rodados para doble play. Ponchó a Shohei Ohtani tres veces.

“Creo que lo hizo parecer humano”, señaló Mendoza.

