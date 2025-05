En busca de su consagración, LAFC enfrenta a un América herido por el último cupo al Mundial de Clubes

Una sola plaza quedó vacante para el Mundial de Clubes 2025 y se definirá este sábado en el BMO Stadium, cuando el LAFC recibe a las Águilas del América en un duelo crucial que determinará al último representante de la Concacaf en el renovado torneo más importante del fútbol de clubes.

El ganador del partido del 31 de mayo (7:30 p.m. PT, TUDN) ocupará el lugar que le fue arrancado al club León en el Grupo D del certamen, que también integran el Flamengo de Brasil, el ES Tunis de Túnez y el Chelsea de Inglaterra. El debut del equipo clasificado será el 16 de junio en Atlanta, frente al Chelsea, en un desafío inmediato de alto calibre.

Este encuentro representa una puerta de entrada a un torneo que reunirá a 32 de los clubes más grandes del planeta, incluidos gigantes europeos como Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, Juventus, Inter de Milán y Paris Saint-Germain. La gran final se jugará el 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

“Este es un partido que se va a jugar como una final”, dijo el portero del LAFC, Hugo Lloris. “Puede darle una gran oportunidad a los jugadores, a los fans, de ser parte de una competencia nueva y emocionante. Será interesante enfrentar a uno de los mejores clubes mexicanos y será difícil, un reto, pero es por lo que juegas al fútbol, por lo que vamos a hacer lo posible para pasar a la siguiente ronda”.

Ambos equipos llegan con trayectorias distintas en las últimas semanas. LAFC se mantiene invicto en sus últimos ocho partidos de la MLS. Desde que fue eliminado por Inter Miami en la Copa de Campeones de la Concacaf en abril, el conjunto angelino ha ido subiendo de nivel, mostrando más consistencia.

El América, por su parte, viene de disputar una exigente Liguilla en el Clausura de la Liga MX. Eliminó a Pachuca en Cuartos de Final y a Cruz Azul en Semifinales, pero cayó en la final ante Toluca. Tras empatar sin goles la ida, perdió 2-0 en la vuelta, quedando a un paso de conseguir su cuarto título consecutivo.

“Si el América llega a perder el sábado, esa si me va a doler a mí porque no habría razón para perder con el LAFC con el equipo que tiene hoy en día y por como juega LAFC”, dijo la presentadora deportiva Lindsay Casinelli a LA Times en Español. “Al América no se le puede criticar nada, es un justo tricampeón del futbol mexicano y pudo haber sido tetracampeón, pero podemos seguir diciendo que a pesar de la polémica hubo un justo ganador y un América estoico hasta el final”.

Pese a ese tropiezo, el plantel dirigido por André Jardine se ha caracterizado por su profundidad. América terminó en segundo lugar general durante la fase regular con marca de 10 victorias, cuatro derrotas y tres empates. Su capitán y goleador Henry Martín anotó nueve tantos en liga y esta semana fue convocado a la selección nacional junto con Luis Ángel Malagón, Israel Reyes y Ramón Juárez.

“Jardine está pensando en cómo ganar este partido y no en cómo pudo haber perdido la final [ante Toluca] y echarle la culpa al arbitraje”, recalcó Casinelli. “Él está trabajando en otra cosa. Los líderes del equipo tienen que estar en eso… Anímicamente, esto es una final aparte. Si ellos se van a traer el guayabo de la final, solo van a agregar al dolor y ahora sí podemos hablar de un fracaso”.

LAFC y América han cruzado caminos en tres ocasiones. El antecedente más relevante fue en la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2020, en el equipo sudcaliforniano venció 3-1 con una actuación memorable de Carlos Vela, quien esta semana anunció su retiro del fútbol. En apenas dos minutos (46’ y 47’), Vela remontó el marcador y luego generó la jugada del tercer gol.

En un amistoso disputado en febrero de este año, LAFC volvió a imponerse, esta vez 2-1, en un partido de pretemporada que tuvo gran intensidad.

“Este es un partido que tienes que jugar a un 110%”, dijo el delantero del LAFC, Olivier Giroud. “Jugar un partido de estos es una buena oportunidad para los muchachos. Nunca lo he jugado, pero cuando tuve la oportunidad de ganar la Liga de Campeones con el Chelsea, me fui a AC Milan el año siguiente, entonces sería muy bueno volver a encontrarme con el Chelsea otra vez. Sin embargo, primero tenemos al América, estaremos en casa ante un equipo duro”.

Con los Sounders de Seattle y el Inter Miami ya clasificados, la MLS podría contar con tres representantes en caso de un triunfo de los angelinos sobre el conjunto azulcrema. América, por su parte, se unirá a Monterrey y Pachuca como los representantes mexicanos.

Los de Lionel Messi no han sido el mismo equipo de la temporada pasada. Actualmente, Inter Miami ocupa la sexta posición en el Este con 26 puntos, a siete puntos de la primera posición, el Union de Filadelfia.

“Como miamense, me preocupa que el Inter Miami vaya a hacer el ridículo, que hasta [Sergio] Busquets lo dijo. No estoy diciendo nada nuevo”, expresó Casinelli. “No vienen mal, vienen paupérrimos, vienen terrible. Es el peor ciclo que han tenido. Les está pasando factura la falta de liderazgo con saco puesto porque el único líder que toma decisiones está en la cancha y no puede ser. No estoy diciendo que Messi sea el culpable, el culpable es el que le ha permitido a Messi tomar todas las decisiones”.