EEUU recibe 4 goles en 1er tiempo y cae 4-0 ante Suiza, su 1ra racha de cuatro derrotas desde 2007

Estados Unidos recibió cuatro goles en la primera mitad y pareció muy lejos de ser competitivo para el Mundial del que será coanfitrión el próximo año, al caer el martes por una goleada de 4-0 ante Suiza.

La selección estadounidense perdió su cuarto partido consecutivo por primera vez desde 2007.

Dan Ndoye anotó a los 13 minutos, Michel Aebischer amplió la cuenta a los 23, Breel Embolo hizo el 3-0 a los 33 y Johan Manzambi completó la paliza a los 36. Los estadounidenses han perdido cuatro partidos consecutivos en casa por tercera vez --primera desde 1988.

Suiza ganó su tercer partido consecutivo y extendió la racha sin victorias de Estados Unidos contra rivales europeos a ocho partidos desde 2021. Los aficionados en el Geodis Park abuchearon a los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino cuando cayó el cuarto tanto, antes de los 40 minutos.

Estados Unidos no había recibido cuatro goles en el primer tiempo desde el 9 de noviembre de 1980, en México. En casa, jamás le había ocurrido, según Opta.

El partido se jugó un año y un día antes de que comience el Mundial de 2026, coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá. De cara a su debut en la Copa Oro de la CONCACAF contra Trinidad y Tobago el domingo, los estadounidenses tienen un récord de cinco triunfos y el mismo número de derrotas bajo las órdenes de Pochettino.

El argentino asumió después de que la eliminación en la primera ronda de la Copa América del año pasado llevó a la Federación de Fútbol de Estados Unidos a despedir al entrenador Gregg Berhalter.

Ndoye se adelantó a Nate Harriel para recibir un pase filtrado para el primer gol; Manzambi dribló a Max Arfsten a lo largo de la línea de fondo para dejar a Aebischer con la oportunidad de un gol fácil, el segundo.

El portero Matt Turner dejó escapar el disparo de Ricardo Rodríguez para dejar a Embolo con la portería abierta para el tercero, y una confusión cuando Quinn Sullivan pasó a Sebastian Berhalter mientras el hijo del exentrenador resbalaba causó una pérdida de balón que llevó al primer gol internacional de Manzambi.

Estados Unidos no había perdido cuatro duelos consecutivos desde una racha de cinco derrotas en 2007. Los estadounidenses no contaron con Christian Pulisic (quería tiempo libre); Yunus Musah (razón personal no divulgada); Weston McKennie, Tim Weah, Gio Reyna (quien va al Mundial de Clubes); Antonee Robinson, Tyler Adams y Folarin Balogun (lesionados); y Sergiño Dest (recuperando forma física).

Turner jugó su primer partido para club o país desde el 23 de marzo. Berhalter debutó como titular, y Brenden y Paxten Aaronson se convirtieron en el cuarto par de hermanos en jugar de inicio para Estados Unidos, y el primero desde George y Louis Nanchoff en 1979.

Pochettino hizo nueve cambios respecto a la derrota del sábado, 2-1 ante Turquía, manteniendo sólo a Arfsten y al mediocampista Johnny Cardoso. Estados Unidos hizo cinco cambios para comenzar la segunda mitad y Damian Downs debutó a los 75 minutos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.