Chávez Jr. desafía el miedo y entrena entre la comunidad angelina afectada por las redadas de ICE

Los Ángeles atraviesa días de tensión. Las recientes redadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han encendido las alarmas entre comunidades latinas, generando temor, protestas en las calles y la cancelación de varios eventos públicos. Sin embargo, en medio de este clima cargado de incertidumbre, más de 100 personas se congregaron en el Maywood Boxing Club para ver entrenar a Julio César Chávez Jr., quien se prepara para enfrentar a Jake Paul el próximo 28 de junio en el Honda Center de Anaheim.

Chávez Jr., visiblemente sorprendido por la asistencia, confesó que no esperaba ver a tanta gente reunida dadas las circunstancias.

“Pensé que no iba a haber gente aquí, por lo mismo que sucede, pero me da gusto que se hayan hecho tiempo para venir”, dijo el sinaloense al LA Times en Español momentos antes de iniciar su entrenamiento.

El ambiente en el gimnasio no solo fue de boxeo, fue también de comunidad. De resistencia ante la adversidad.

Los últimos días han sido particularmente difíciles en Los Ángeles. Testimonios y videos difundidos en redes sociales han documentado detenciones de inmigrantes en plena vía pública, generando un estado generalizado de miedo. Chávez Jr., con más de una década de residencia en la ciudad, no pudo evitar reflexionar sobre el impacto humano de estas acciones.

“Ya me dio hasta miedo, la verdad, está muy feo. No entiendo la situación, por qué tanta violencia. Hay mucha gente buena y estás dando el ejemplo de violencia a la comunidad”, expresó.

Para él, el problema va más allá de la política. “Ver a los niños que quedan solos porque les agarran a sus papás… Eso es sentido común, somos personas y nos vamos a sentir mal al ver esa situación”.

Aunque reconoce que lo que ocurre podría afectar la venta de boletos para su combate contra Paul, Chávez Jr. se mostró confiado de que la pelea se llevará a cabo sin contratiempos.

“La pelea no creo que se afecte, quizá las entradas, aunque lo pueden ver por Pay-per-View en casa, porque a la final pelea va a haber. El apoyo hacia mí va a estar ahí y si no van, sé que lo harán de otra manera. La gente quiere que le gane a Jake Paul con el corazón y quiero dar una pelea como la que no he dado en mucho tiempo”, señaló Chávez Jr.

Sean Gibbons, presidente de Knucklehead Boxing y MP Promotions, fue más directo. Para él, la pelea del 28 de junio está segura.

“No creo que haya cambios, la pelea sucederá en el Honda Center, en Anaheim, y todo lo que sucede está pasando en Los Ángeles. Si hubiésemos hecho la pelea en Crypto.com Arena pudiera haber sido un problema, pero creo que la gente lanzó un mensaje fuerte al estar aquí, a pesar de todo lo que sucede. Esperemos que las cosas se calmen mucho antes del 28”, explicó el promotor.

Gibbons también destacó que la asistencia al entrenamiento es prueba de que la comunidad está dispuesta a salir y apoyar, incluso en tiempos inciertos.

“Aquí es una comunidad con mucha gente, que vienen de los alrededores”, dijo Gibbons. “En realidad, no me preocupaba si la gente de Maywood se iba a presentar. ICE tiene sus manos llenas en el Centro y no están pensando en Maywood”.

Entre los asistentes al evento se encontraba Olaf Luevano, de 38 años y residente de Maywood. Para él, estar en el gimnasio no solo era una muestra de apoyo al boxeador, sino también un acto de unidad.

“Esta fue una buena manera de salir y apoyar a la gente, de demostrarles a todos que estamos juntos. Él es alguien de nuestra comunidad y que saldrá a pelear, representando a nuestra gente”, comentó Luevano, quien también remarcó que, aunque él tiene documentos legales, la discriminación y el temor afectan a todos por igual. “Solo por el color de nuestra piel y por cómo nos vemos, nos afecta a nosotros también”.

Miguel Castañeda, originario también de Sinaloa, vive en Lynwood y acudió para presenciar el entrenamiento a puerta abierta. Castañeda compartió el mismo sentimiento de nerviosismo, pero también de necesidad de resistir.

“Consternados todos, hasta los famosos están preocupados”, dijo Castañeda, de 39 años. “Uno lo piensa, pero hay que salir y vivir, no hay que vivir con miedo. Estar encerrado, no, hay que salir todos, apoyar a la raza. Hay que echarle ánimos”.

Castañeda también se mostró sorprendido por la convocatoria al gimnasio que ya conocía.

“Nunca había visto tantos aficionados en este gimnasio. Es bueno ver esto, que la gente salga a apoyar”.

Las palabras de los aficionados coincidieron con las de Chávez Jr., quien aseguró que este tipo de eventos no solo lo motivan, sino que también lo conectan con sus raíces.

“Es impresionante, la gente que hay. Hace tiempo que no veía tanta gente junta y más en estos momentos difíciles. Es una motivación para seguir echándole ganas. Además, venir a este tipo de gimnasios, la gente recuerda los tiempos de antes y estoy muy agradecido”.

Chávez Jr. se refería a cómo a solo dos millas de distancia, su legendario padre, abría las puertas del ahora desaparecido Azteca Boxing en la ciudad de Bell, para compartir con los aficionados de manera similar previo a algunos de sus históricos combates.

El boxeador también compartió su visión sobre el impacto de los discursos políticos contra los inmigrantes, en especial aquellos que vienen del presidente Donald Trump.

“Soy de Sinaloa, en donde ves cosas allá tan feas y venir aquí, a un país tan bonito, y ver que Trump ataca a los inmigrantes, a los latinos, sin una finalidad… tiene que acercarse a Dios y creo que Trump tomó una mala decisión” — Julio César Chávez Jr., boxeador mexicano

“Soy de Sinaloa, en donde ves cosas allá tan feas y venir aquí, a un país tan bonito, y ver que Trump ataca a los inmigrantes, a los latinos, sin una finalidad… tiene que acercarse a Dios y creo que Trump tomó una mala decisión”, dijo Jr.

Chávez Jr. no es indiferente a la situación que viven una gran cantidad de familias latinas en Estados Unidos. Lo ha visto en su comunidad, en sus amigos, en su propia historia. A pesar de su fama y apellido, entiende que el miedo es real.

“Uno de mis entrenadores no quiso venir por el miedo a ICE… Solo les pido que se cuiden, que se alejen del peligro, sabemos que están en contra de las autoridades, pues ellos siguen una orden y hay un conflicto muy grande y esperando a que no pase nada malo”, aconsejó el excampeón de peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo.

En tiempos difíciles, la imagen de más de un centenar de personas reunidas en un pequeño gimnasio de Maywood, alentando a uno de los suyos, dice mucho de la resiliencia de una comunidad que ha sido señalada y golpeada. Para Chávez Jr., ese gesto fue una señal clara, la comunidad sigue de pie en medio del miedo y la dignidad.