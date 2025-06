Los aficionados no parecen estar comprando entradas para el Mundial de Clubes

A juzgar por las rebajas en los precios de las entradas, el cierre de secciones en los estadios y la reubicación de asientos, los aficionados no están exactamente ansiosos por asistir al Mundial de Clubes.

El torneo comienza el sábado con el duelo entre el Inter Miami de Lionel Messi frente al Al Ahly en el Hard Rock Stadium de Florida. Treinta y dos equipos participan en el certamen recientemente ampliado que se jugará en 11 ciudades de Estados Unidos.

La final está programada para el 13 de julio en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.

En Ticketmaster, el socio oficial de venta de boletos de la FIFA para el Mundial de Clubes, las entradas más baratas para el partido inaugural costaban 349 dólares en diciembre. Hasta el jueves, había entradas disponibles por poco menos de 80 dólares.

Los asientos en la parte superior para ciertos partidos en el Lumen Field de Seattle y el Lincoln Financial Field de Filadelfia ya no estaban disponibles. Los enlaces a algunas entradas de reventa en esas secciones no funcionaban.

Una persona con conocimiento de la situación confirmó a The Associated Press que algunas secciones del Lumen Field en Seattle habían sido cerradas, pero no ofreció detalles. La persona habló bajo condición de anonimato porque no tenía autorización de pronunciarse oficialmente.

En Filadelfia, algunos poseedores de entradas recibieron mensajes que indicaban que habían sido reubicados.

“Continuamos con los preparativos para ofrecer un evento de clase mundial, estamos realizando algunas mejoras dentro del estadio para optimizar las operaciones y asegurar la mejor experiencia posible el día del partido para los aficionados, jugadores y la audiencia global de la transmisión”, decía el mensaje. “Como resultado de estas optimizaciones en el estadio, algunos asientos, incluidos los suyos, serán reubicados. Queremos asegurarle que su nuevo asiento estará en la misma zona de valor o mejor que el original.”

Ticketmaster utilizó precios dinámicos para la venta de entradas, que se basan en la demanda y otros factores. Indicó que cualquier pregunta sobre ventas debe hacerse a la FIFA.

La FIFA no respondió a preguntas sobre si las secciones fueron cerradas debido a la baja venta de entradas o a los aficionados que originalmente compraron boletos en esas secciones y que fueron reubicados o recibieron reembolsos.

Sin embargo, el organismo rector del fútbol mundial ofreció una declaración general.

“Anticipamos grandes asistencias y ambientes electrizantes en su edición inaugural, con una emoción que crece con cada ronda de partidos y un torneo que finalmente se destacará como el pináculo indiscutible del fútbol mundial de clubes”, reza parte de la declaración. “El apetito habla por sí mismo: aficionados de más de 130 países ya han comprado entradas. Los diez principales mercados están liderados por Estados Unidos, seguido de Brasil, Argentina, México, Canadá, Francia, Japón, Suiza, Alemania y Portugal, una clara señal de expectativa y alcance global.”

Entre los 32 equipos internacionales, indudablemente hay algunos que son desconocidos para el público estadounidense. También hay un total de 63 partidos, lo que significa que no todos pueden realizarse en horas de máxima audiencia para los aficionados.

River Plate de Argentina juega contra el Urawa Red Diamonds de Japón en el Lumen Field el martes al mediodía (1900 GMT), con entradas a 24 dólares, mientras que un partido al mediodía entre el Fluminense de Brasil y el Borussia Dortmund de Alemania tenía entradas disponibles a través de Ticketmaster por 23 dólares.

Sin embargo, algunos partidos estaban atrayendo a los aficionados, incluido el partido inaugural del Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid el domingo en el Rose Bowl, donde los asientos más baratos costaban 100 dólares.

La entrada más barata para la final del torneo en julio, disponible a través de Ticketmaster, era de 769 dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, instó a los aficionados a comprar entradas, durante un evento de promoción previo al torneo esta semana.

“Sean parte de la historia”, dijo. “El fútbol es un deporte muy importante en todo el mundo. Tenemos a miles de millones de personas viendo este Mundial de Clubes desde casa que les encantaría asistir.”