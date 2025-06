Tras el notable silencio de Dodgers, Jaime Jarrín, Kiké Hernández y otros expresan su apoyo a la comunidad inmigrante

En medio del silencio que los Dodgers de Los Ángeles han mantenido sobre el tema de las redadas masivas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en las comunidades del Sur de California, una voz familiar y que ha confortado a los inmigrantes por años ha emergido.

Se trata de Jaime Jarrín, la voz en español que cautivó a miles de aficionados de habla hispana por décadas y que fue fundamental en la era de la Fernandomanía. Jarrín rompió con el hermetismo que rodea a los Dodgers y publicó en su cuenta de instagram sobre las redadas y protestas en una ciudad que adoptó como suya en 1958.

“Como inmigrante que llegó a este país hace 70 años, conozco de primera mano la esperanza, el coraje y la determinación que se necesitan para construir una nueva vida en una nueva tierra”, publicó Jarrín el martes. “Siempre he creído que la inmigración no es solo parte de la historia estadounidense; es la historia estadounidense”.

“Los Ángeles es mi hogar”, añadió Jarrín en su publicación de Instagram. “Esta ciudad es mi familia. Y me rompe el corazón ver la creciente división en nuestra comunidad y en todo el país. Todos merecemos ser tratados con dignidad, respeto y humanidad”.

El mensaje del miembro del Salón de la Fama de la Radio del Museo de Comunicaciones Radiofónicas y ahora embajador del equipo, parece oponerse al silencio notable que los Dodgers han adoptado sobre las redadas masivas y protestas en las calles de la ciudad en las últimas dos semanas. La presión de la comunidad ha sido tanta que el jueves el equipo anunciará sus planes de ayuda a las comunidades inmigrantes, de acuerdo a un vocero del equipo. Será la primera declaración de la novena angelina desde que agentes federles de inmigración comenzaron a ejercer sus redadas masivas en el Sur de California hace dos semanas.

Jarrín es originario de Quito, Ecuador, y su primer trabajo en este país fue en una fábrica del Este de Los Ángeles. Con el paso del tiempo, Jarrín se convirtió en el director de deportes de KWKW y narrador de los Dodgers por más de seis décadas. Jarrín trabajó al lado del fallecido pelotero mexicano Fernando Valenzuela cuando este era un novato en Grandes Ligas en 1981, fue su traductor durante la Fernandomanía en los años ochenta y posteriormente compartió micrófonos con él en la cabina de radio transmitiendo los partidos de los Dodgers.

“Ante las injusticias y el sufrimiento que hemos presenciado, me siento profundamente orgulloso de los miles que han salido a las calles pacíficamente; alzando la voz, negándose a ser silenciados. Su coraje importa. Su presencia importa. No tengan miedo. Manténganse fuertes. Sigan presentes. Que su voz se escuche”, agregó Jarrín en una publicación hecha con los colores de los Dodgers.

El locutor en español de Los Angeles Dodgers, Jaime Jarrín, saluda a la multitud antes de un partido de béisbol entre México y Puerto Rico durante un partido de béisbol de la Serie del Caribe en el estadio Nido de los Águilas en Mexicali, México, viernes 31 de enero de 2025. (AP Photo/Fernando Llano)

(Fernando Llano / Associated Press)

Las órdenes de deportaciones masivas del Presidente Donald Trump han afectado el ambiente en deportes profesionales en Los Ángeles donde abunda la comunidad latina e inmigrante, así como torneos como la Copa Oro y el Mundial de Clubes, pues muchos aficionados se han ausentado de los estadios sea por miedo a las redadas o para solidarizarse con las manifestaciones.

De los 12 equipos profesionales que están en Los Ángeles, hasta el pasado miércoles, solo dos de ellos se han manifestado abiertamente sobre el tema. Angel City FC y LAFC han mostrado su apoyo a la comunidad desde el inicio de las protestas, mientras otros como los Dodgers y el LA Galaxy, con una base de aficionados fuertemente latina e inmigrante, se han mantenido en silencio y no han comentado a The Times sobre ninguno de los temas.

En Dodgers, el mánager Dave Roberts ha respondido a algunas preguntas de los reporteros, pero se ha limitado a decir que entendía que la comunidad está “destrozada“ y dijo que la situación era algo “inquietante para todos”, agregando que no estaba muy enterado del tema.

Aficionados de los Dodgers de Los Ángeles se toman selfies en el DodgerFest en el Dodger Stadium el sábado 1 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (AP Photo/Richard Vogel)



(Richard Vogel / Associated Press)

No obstante, el extrovertido pelotero Kiké Hernández tomó sus redes sociales para decir que estaba “triste y enfurecido”, al ver cómo trataban a los inmigrantes y mencionó cómo la ciudad angelina le había abierto los brazos.

El jugador boricua, parte esencial del equipo que ganó la Serie Mundial en 2024, escribió: “Tal vez no seré nacido y criado aquí, pero esta ciudad me adoptó como si fuera uno de ellos. Estoy demasiado triste y enfurecido con todo lo que está pasando en el país y en nuestra ciudad. Los Ángeles y los fanáticos de los Dodgers me han abierto los brazos, me han apoyado y me han mostrado mucha bondad y sobre todo mucho AMOR! Está es mi segunda casa”, publicó Hernández, nacido en San Juan, Puerto Rico, y que está en su segunda era con los Dodgers, después de jugar en Los Ángeles de 2015 a 2020 y regresar de 2023 al presente.

“No puedo tolerar ver cómo nuestra comunidad sigue siendo violada, atacada, abusada y separada. TODAS las personas merecen ser tratadas con respeto, con dignidad y con sus derechos humanos. Estoy con ustedes!! #CiudadDeImigrantes”, escribió el pelotero el domingo.

Por su parte, María Valenzuela, la hija del legendario pitcher ‘Toro’ Valenzuela, también expresó su inconformidad con las redadas de ICE.

“Soy una hija orgullosa de padres inmigrantes. Vinieron a este país con sueños más grandes que las fronteras. Mi madre siguió su corazón, y mi padre no sólo lanzó para los Dodgers, sino para todos los inmigrantes que creían que pertenecían a este país”, declaró la hija de la leyenda. “Ayudó a dar forma a una ciudad e inspiró a generaciones de mexicanos a soñar en grande. Detrás de la fama estaba la misma historia de inmigrantes: sacrificio, lucha y trabajo sin fin por un futuro mejor”.

Con al menos 40% de sus aficionados de origen latino, los Dodgers han tenido mucha presión al no hablar sobre el tema y la atención sobre su postura empeoró con dos incidentes ocurrido en Dodger Stadium el sábado, mismo día que se dieron decenas de protestas alrededor del país, incluyendo Los Ángeles, en contra de las políticas del presidente Trump.

La cantante dominicana Vanessa Hernández, más conocida como Nezza, fue invitada el sábado a cantar el himno nacional de Estados Unidos, y decidió hacerlo en español. La cantante de 30 años dijo que lo hizo en forma de apoyo a las marchas de protesta que estaban ocurriendo ese mismo día alrededor de Los Ángeles, pero de acuerdo a ella, ese gesto molestó a los Dodgers, pues previamente le habían dicho que tenía que entonar el himno en inglés.

La cantante y personalidad de las redes sociales Nezza canta el Star Spangled Banner en español antes del partido de los Dodgers contra los San Francisco Giants en el Dodger Stadium el 14 de junio de 2025 en Los Ángeles, California.(Gina Ferazzi / Los Angeles Times) (Gina Ferazzi/Los Angeles Times)

Nezza explicó cómo había desobedecido las instrucciones de los Dodgers, en un video de TikTok que alcanzó los 13 millones de visitas y otro en el que relata su experiencia, con otros 5.5 millones de vistas. Nezza entonó “El Pendón Estrellado”, escrito por Francis Scott Key en 1814 y comisionado por el presidente Franklin D. Roosevelt, la versión oficial en español del himno de Estados Unidos.

Nezza dijo en entrevista a Variety que su equipo fue instruido a “no volver a llamar otra vez a los Dodgers”. Pero los Dodgers aclararon a The Times que Nezza no estaba vetada del estadio y era bienvenida.

Ese mismo día, el aficionado Jonathan Reimer, cliente de temporada de los Dodgers, acusó a la novena angelina de no permitirle llevar una bufanda estilo sarape que utilizaba en solidaridad con las manifestaciones que estaban ocurriendo ese día. De acuerdo a Reimer, un representante de seguridad dijo que su bufanda era “ofensiva” y que no estaba permitida en Dodger Stadium porque no representaba los colores de los equipos que estaban jugando ese día.

Reimer explicó que no había tenido problemas en el pasado al llevar esa bufanda, con figura de un esqueleto, a Dodger Stadium y que también la había llevado a BMO Stadium para los juegos del LAFC.

Tras regresar al auto para dejar su bufanda, Reimer pudo entrar al juego de los Dodgers ante los Gigantes de San Francisco, pero dijo estar decepcionado con lo sucedido. Reimer publicó un video en TikTok sobre el incidente, el cual atrajó más de tres millones de visitas, así como miles de comentarios con diferentes puntos de vista.

Jonathan Reimer con su bufanda estilo sarape, la cual ya había llevado a Dodger Stadium en el pasado, sin ningún problemas. El sábado no le permitieron ingresarla al estadio, según el aficionado. (Foto cortesía Jonathan Reimer)

“Nada de eso tenía sentido para mí”, dijo Reimer en entrevista con The Times. “Me pareció una continuación de los sentimientos que hay en la comunidad de que los Dodgers no están reconociendo lo que está pasando y que van tan lejos como para tratar de tapar las cosas que están sucediendo aquí en la comunidad, y eso no parece ser la organización que he visto en mi vida durante años”.

Los Dodgers no tuvieron comentario sobre este incidente al momento de publicar esta nota.

Reimer dijo que ha recibido llamadas por parte de directivos del LAFC, pues también es parte del 3252, el grupo de apoyo del equipo de fútbol, y dijo que ellos lamentaban lo sucedido. LAFC y Dodgers comparten algunos propietarios, como Magic Johnson y Peter Guber, por lo que lo sucedido el sábado con Reimer también se escuchó en las oficinas de LAFC.

“Como miembro del 3252, tuvimos el privilegio la temporada pasada de que los Dodgers nos sacaran a todos al campo antes del partido y nos dieran las gracias por el trabajo que habíamos hecho en la comunidad. Pero la bufanda que representa a esas mismas personas se considera ahora un artículo ofensivo y no se puede llevar al estadio”, comentó Reimer.

Jonathan Reimer sostiene la bufanda con los colores de un sarape mexicano. (Foto Cortesía Jonathan Reimer )

“Entiendo que los Dodgers están bajo presión. Lo que me pasó no es nada. No pude llevar bufanda. ¿A quién le importa? Lo qué está pasando con la gente real en las calles, esa es la historia. Eso es lo importante, tratar de mostrar solidaridad con ellos”, expresó el aficionado, quien ha declinado sus boletos de temporada con los Dodgers por el resto del año.