La polémica serie Dodgers-Padres acaba con los banquillos vacíos y los mánagers expulsados

Siete veces en los últimos 10 días, los Dodgers y los Padres de San Diego han renovado su rivalidad divisional cada vez más intensa.

Y en la última entrada del último de los juegos de la noche del jueves, las crecientes tensiones entre los clubes - y sus respectivos gerentes - finalmente se encendió en un enfrentamiento bancos de limpieza.

Al final de la victoria de los Padres 5-3 contra los Dodgers, la estrella de San Diego Fernando Tatis Jr. fue golpeado por un lanzador de los Dodgers por tercera vez en las dos series recientes entre los enemigos del Oeste de la Liga Nacional, y una sexta vez en su carrera por el equipo en sus seis años en las mayores.

Momentos después, Dave Roberts y Mike Shildt se encontraron cara a cara en el campo, enzarzados en una pelea a gritos que provocó que ambos banquillos se vaciaran en una acalorada melé detrás del home plate.

Benches clear in the 9th inning of the Padres-Dodgers game in Los Angeles. pic.twitter.com/ugfVSFmqtS — MLB (@MLB) June 20, 2025

“Sentí que estaba tratando de hacerlo personal conmigo”, dijo Roberts sobre Shildt. “Que entonces, lo tomo personal”.

De hecho, tan pronto como Tatis fue golpeado en la mano por una bola rápida de 93 millas por hora del debutante novato de los Dodgers Jack Little, Shildt salió furioso del dugout, caminando para ver a Tatis mientras ladraba en dirección a Roberts.

Fuera lo que fuera lo que Shildt dijera, Roberts se opuso. De repente, entró en el campo, chocando con Shildt mientras los dos dos equipos se arremolinaban a su alrededor.

Los banquillos se despejan mientras el bateador de los Padres Fernando Tatis Jr. es asistido por un entrenador del equipo tras ser golpeado en la mano por un lanzamiento del relevista de los Dodgers Jack Little.



(Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

“No me sentí bien con Tatis - gran jugador, buen tipo - siendo golpeado”, dijo Roberts, insistiendo en el lanzamiento de Little, que había sido activado antes del partido y estaba trabajando a través de una salida de dos entradas, no fue intencional.

“Y así como él sale, y él está gritando a mí y me mira hacia abajo, que me molesta. Porque, para ser franco, eso es lo último que quería. Estoy sacando a los titulares del juego. Tratando de terminar este juego y darle a este chico un par de entradas. Por eso lo tomé como algo personal. Porque entiendo el juego, y entiendo que no se siente bien ser golpeado. Pero entiendo de nuevo, la intención frente a la clara falta de intención”.

A Shildt no pareció importarle ese último punto.

“Después de un tiempo, ya es suficiente”, dijo. “Intencional, no intencional, el hecho es que nos molestó. Yo respondí”.

Los jugadores de los Padres y los Dodgers permanecen en el campo después de que se despejen los banquillos en la novena entrada.



(Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

La refriega no llegó a ser demasiado física, con algunos empujones leves entre los clubes que empujaron la pila hacia la pantalla situada detrás del home plate. Pero las emociones estaban a flor de piel. Roberts y Shildt tuvieron que ser separados el uno del otro. Los árbitros expulsaron a ambos hombres.

“Los equipos que dirijo no aceptan nada”, dijo Shildt. “Y después de un tiempo, no lo voy a aguantar. Y no lo voy a aceptar en nombre de Tati, no lo voy a aceptar en nombre del equipo, intencionado o no. Es así de simple. Así es como se juega este juego. Y si quieres llamarlo vieja escuela, entonces sí, jugaremos béisbol de la vieja escuela”.

El último punto de Shildt se demostró en la mitad inferior de la entrada.

Después de que los Dodgers anotaron dos veces para generar un poco de vida, Shohei Ohtani fue golpeado por el cerrador de los Padres Robert Suárez en una cuenta de 3 y 0 en una bola rápida de 100 mph fuera de su hombro.

Roberts, observando desde su oficina, dijo que creía que «claramente hubo intención detrás de eso», marcando la segunda vez en esta serie que sintió que los Padres lanzaron a Ohtani para vengarse por el golpe a Tatis.

“Realmente no me importa lo que digan”, dijo Shildt. “Realmente no me importa”.

Dodgers star Shohei Ohtani reacts after being hit by a pitch from Padres pitcher Robert Suarez in the ninth inning. Suarez was ejected. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

¿Sentía Roberts que los Padres se habían pasado de la raya?

“Esa es su decisión”, dijo, “y Major League Baseball va a tener que mirar eso”.

La trama sólo se espesó a partir de ahí.

Esta vez, los bancos no se movieron - en parte, al parecer, porque Ohtani hizo señas a su equipo para que permaneciera en el banquillo mientras caminaba por la línea de primera base.

Pero debido a que se habían emitido advertencias después del hit-by-pitch de Tatis, Suárez fue expulsado (junto con el entrenador de banca de los Padres Brian Esposito). Eso obligó a los Padres a convocar al zurdo Yuki Matsui para cerrar las cosas.

Y por un breve momento, parecía que podría arruinarlo.

Con dos corredores, los Dodgers (46-30) se suponía que tenían el corazón de su orden. Sin embargo, Roberts ya había pin-hit para Mookie Betts, Will Smith y Freddie Freeman una entrada antes, la decisión de obtener sus estrellas de sus pies mientras se enfrentan a un déficit de cinco carreras.

“Estamos en un tramo aquí de un montón de juegos, y sentí que ese era el momento adecuado”, dijo Roberts.

Así, fueron Miguel Rojas y Dalton Rushing quienes llegaron al plato como las carreras del empate y de la victoria.

El lanzador de los Dodgers Yoshinobu Yamamoto cedió siete hits, tres carreras y ponchó a cinco en 6⅓ entradas el jueves.

(Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Rojas se embasó para cargar las bases. Entonces Matsui lanzó una barrida que rebotó bajo el protector de pecho del receptor Martín Maldonado, anotando una carrera y moviendo a los otros corredores de los Dodgers a la posición de anotar.

Por desgracia, Rushing se ponchó en una cuenta completa para poner fin al juego - negando a los Dodgers la oportunidad de una barrida de cuatro partidos, pero todavía los deja 17-12 al final de un desalentador tramo de 29 partidos contra equipos que aspiran a los playoffs.

“Esto demuestra que somos profundos”, dijo Betts sobre el desempeño de los Dodgers en el último mes, que los llevó a una ventaja de 3½ juegos en la división y cinco juegos sobre los Padres (40-34).

“Pero todavía tenemos un par de meses por delante, y sólo tenemos que seguir jugando un buen béisbol de los Dodgers”.

Durante esos dos meses finales, todavía habrá seis partidos que jugar contra los Padres - todos los cuales vendrán en otro tramo de dos semanas a mediados de agosto.

Cuando se le preguntó a Roberts si las emociones de estas dos últimas series podrían perdurar hasta entonces, ofreció una respuesta diplomática.

“No lo sé”, dijo. “Honestamente estamos tratando de ganar partidos de béisbol, y ese es nuestro único objetivo”.

Pero en el clubhouse visitante, donde los rayos X iniciales en la mano de Tatis no fueron concluyentes sobre la gravedad de su lesión, los Padres no parecían listos para bajar el dial.

“Tienen que ponerle una velita a Tati”, dijo el tercera base Manny Machado sobre los Dodgers, “y esperar que todo salga negativo”.