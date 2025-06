Julio César Chávez Jr. vs. Jake Paul: Un duelo entre redención y provocación

Share via

Share via Close extra sharing options

Si el nombre Chávez evoca historia, disciplina y gloria, el de Paul remite a un fenómeno moderno que ha retado los códigos tradicionales del pugilismo. Su llegada a los reflectores del cuadrilátero no fue por la vía convencional y aunque el enfrentamiento tenga apariencia de ser un espectáculo de mercadeo, ambos peleadores podrían salir bien beneficiados en caso de salir avantes.

A sus 39 años, con 61 peleas (54-6-1, 34 KOs) profesionales en su historial, Julio César Chávez Jr. regresa este 28 de junio al Honda Center de Anaheim para enfrentar a Jake Paul, con un discurso que mezcla confianza, madurez y sentido del deber. Lejos del show, el mexicano dice estar enfocado en una preparación seria y profunda.

“Nos preparamos a tope, a conciencia, para llegar mejor que nunca físicamente, bien concentrados. Hay que estar al 100% para la pelea”, dijo ‘El Hijo de la Leyenda’ a LA Times en Español, dejando claro que esta no es una aventura más, sino un combate que podría abrir más oportunidades.

Él sabe que muchos lo ven como el último peldaño para catapultar a Paul, pero no comparte esa visión.

Anuncio

“No me va a ganar. Soy mejor boxeador que él”, dijo Chávez Jr.

Incluso el respaldo que recibió de Saúl Álvarez fue interpretado como un voto de confianza hacia su capacidad. “Es importante escucharlo. Creo que el Canelo sabe que soy el mejor boxeador que Jake Paul… vamos a darle duro”.

Paul cree que de derrotar a su oponente, será una sentencia lapidaria: “Se va a retirar”. Además, reaccionó al respaldo que Canelo ofreció a Chávez Jr., interpretándolo con ironía.

“Es definitivamente una señal de respeto por parte de Canelo, pero me mostró el máximo respeto al rechazar $100 millones para no pelear conmigo. Él sabe que no es una pelea fácil”, dijo Paul sobre el posible combate que se trabajaba desde febrero con Álvarez hasta hace poco en mayo.

Con una docena de peleas en su haber, Paul (11-1, 7 KOs) ha sido constantemente criticado por los rivales que ha enfrentado, siendo la última la que ha elevado fuertes sospechas de que además los condiciona cuando van contra él.

En noviembre de 2024, Paul enfrentó al legendario Mike Tyson, a quien derrotó por decisión unánime, sin embargo, las redes sociales estallaron con críticas sobre ambos peleadores, pues hubo momentos del combate en el que ‘Iron Mike’ pudiera haber acabado con su rival, pero según le vio retrocediendo y evitando lanzar golpes cruciales.

Chávez Jr. dejó claro que esta pelea no es parte de un montaje ni tiene guion pactado.

“Yo no me presto a ese tipo de cosas. La pelea es normal y es todo lo que yo te puedo decir”, aseguró Chávez Jr.

Anuncio

Para el peleador mexicano, este combate representa algo más que una bolsa o una revancha simbólica contra la fama viral. “Es como una activación. Otra vez a volver a sonar, hay la oportunidad de pelear por el campeonato mundial, incluso hasta la revancha con Canelo”.

Y aunque algunos han sugerido que insinuó que una derrota significaría el final de su carrera, él lo descarta de forma contundente: “No ha pasado por mi mente, no voy a perder. Pienso en ganar y tener unas peleas siguientes”.

Paul, por su parte, ha hecho de la polémica una herramienta de promoción, pero también ha buscado, en sus palabras, dejar claro que su ambición es seria.

Ante los rumores sobre posibles rivales cancelados antes de concretar la pelea con Chávez Jr., Paul explicó que “un mexicano cobarde tuvo miedo de pelear conmigo… otro gran boxeador no cumplió. Hablamos con KSI, Tommy Fury… Eso nos llevó a Chávez y a mantener el camino de enfrentar a oponentes reales, excampeones mundiales, y seguir activos en mi camino a ser campeón del mundo”.

Paul, como es costumbre en él, no dejó pasar la oportunidad de atacar psicológicamente a su rival. Esta vez, apuntó al peso simbólico del apellido Chávez.

“Es una presión añadida para Chávez Jr., él no maneja bien la presión… Su papá quiere esto para su hijo, más de lo que su hijo lo quiere. Eso puede crear muchos problemas e inseguridades que voy a exponer”.

Anuncio

Más allá del morbo y las cifras, Paul defiende su narrativa, la de un boxeador autodidacta que llegó para cambiar las reglas del juego.

“Nunca quise el respeto. Se trata de probarme a mí mismo, crear una de las mejores historias deportivas para inspirar a la próxima generación. Sin mí, el boxeo estaría muerto”.

Para Chávez Jr., el combate representa la oportunidad de recuperar el lugar perdido, de probar que su linaje no es solo apellido, sino talento legítimo. Para Paul, es otro paso en su intento de silenciar a los puristas y reafirmarse como algo más que una celebridad de YouTube con guantes.

“No me preocupo, me preparo a ganar, hay poco mérito para ganar… agarré la pelea porque la voy a ganar”, insistió el mexicano, minimizando los riesgos y con la mente puesta en una victoria categórica.

Y frente a las dudas que rodean los espectáculos con exboxeadores retirados o peleas pactadas mediáticamente, ambos aseguran que lo que veremos el 28 de junio será real.

“Él es una persona que se dedica a eso, a vender… al final de cuentas, arriba del ring, todos somos iguales”, cerró Chávez Jr.

Anuncio

Paul no se preocupa por lo que la gente piense de él.

“Nunca he querido el respeto. Para mí, se trata de demostrar que tengo razón y crear una de las mejores historias deportivas para inspirar a la próxima generación. Así que, con la mesa puesta, no le presto atención a lo que diga el mundo del boxeo. Son su peor enemigo. Se disparan en el pie. Sin mí, el deporte habría muerto”, dijo Paul. “Naturalmente, a este mundo le encanta dispararse en el pie y quiere seguir criticándome, pero de lo que nos hemos dado cuenta es que, obviamente, no tienen poder, control ni peso alguno porque sigo participando en los eventos más importantes”.