Así quedaron los Octavos de Final del Mundial de Clubes 2025

La fase de grupos del Mundial de Clubes 2025 llegó a su fin este jueves y dejó un escenario vibrante de cara a los Octavos de Final, que inician este sábado con algunos duelos muy interesantes. Los favoritos europeos avanzaron con lo justo, mientras que los clubes latinoamericanos y asiáticos mostraron músculo competitivo en una fase de grupos que sorprendió por su intensidad y nivel parejo.

Los clubes brasileños Palmeiras y Botafogo abrirán la siguiente fase del torneo en la jornada sabatina, mientras que el Inter Miami de Lionel Messi, el único equipo de la MLS que avanzó a estas instancias, enfrenta el domingo a uno de los favoritos, el Paris Saint-Germain, el exequipo del argentino.

Otro de los platillos fuertes es el enfrentamiento entre Real Madrid y Juventus, mientras que los Rayados del Monterrey cierran la ronda contra el Dortmund alemán.

Horarios

Sábado, 28 de junio

Palmeiras vs. Botafogo: 9 a.m., Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Benfica vs. Chelsea: 1 p.m., Bank of America Stadium de Charlotte

Domingo, 29 de junio

PSG vs. Inter Miami: 9 a.m., Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Flamengo vs. Bayern: 1 p.m., Hard Rock Stadium de Miami

Lunes, 30 de junio

Inter de Milán vs. Fluminense: 12 p.m., Bank of America Stadium de Charlotte

Man City vs. Al-Hilal: 6 p.m., Camping World Stadium de Orlando

Martes, 1 de julio

Real Madrid vs. Juventus: 12 p.m., Hard Rock Stadium de Miami

Dortmund vs. Monterrey: 6 p.m., Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

**Todos los juegos serán transmitidos por DAZN. Los horarios corresponden al horario del Pacífico.