Victoria sobre Chávez Jr. hace sentir a Jake Paul que es un ‘boxeador real’ y no solo un YouTuber

A Julio César Chávez Jr. le tomó tres rounds para lanzar un golpe certero, otros tres para mostrar que estaba despierto y tres más para recordar que podía pelear. Al mexicano no le alcanzó y cayó derrotado por decisión unánime ante un Jake Paul que mostró muchas deficiencias defensivas que no aprovechó el excampeón de peso mediano.

Al tiempo que le tomó a Chávez Jr. reaccionar, Paul (12-1, 7 KOs) sumaba puntos, obligando al ‘Hijo de la Leyenda’ a remar contra la corriente en los últimos rounds. El sinaloense parecía desconectado en los primeros rounds y dedicó tiempo a quejarse al réferi de supuestos cabezazos y de golpes mal intencionados de su rival.

“Reaccioné muy tarde”, aceptó Chávez Jr. (54-7-1, 34 KOs) tras el combate de la noche del sábado, en el Honda Center de Anaheim, en donde entre la afición se encontraba visiblemente frustrado su padre, el legendario campeón Julio César Chávez, quien se paraba una y otra vez de su asiento gritando indicaciones a su hijo mayor.

“Es un peleador fuerte y después de los primeros tres o cuatro rounds, él se cansó, entonces creo que no está listo para peleas de campeonato, pero es un buen peleador”, dijo Chávez Jr.

A pesar de la derrota, Chávez Jr. no fue abucheado. Paul se ganó ese derecho desde el primer momento que su figura hizo presencia en las pantallas de la arena de Anaheim.

Los decibeles surgieron cuando ‘El Gallo Dorado’ apareció luciendo en su bata los colores de la bandera mexicana en su caminata al cuadrilátero al ritmo de “Dance like a cholo” de Kilo.

“Es una de las canciones que yo bailaba cuando era niño”, dijo Paul en conferencia de prensa tras la culminación de la velada.

Paul lo hizo, según, en honor a la leyenda mexicana.

“Fue una oda a su padre”, aseguró Paul. “Yo vestía la misma vestimenta de su papá cada vez que caminaba hacia las peleas. Es un respeto hacía su papá, pero también, cuando subí al cuadrilátero dije ‘hoy seré tu papi esta noche’”.

Paul improvisó un careo después de atender a los medios al cruzarse con Gilberto Ramírez, el coestelar de la velada. El ‘Zurdo’ Ramírez continúa siendo el campeón crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras defender sus cinturones ante el cubano Yuniel Dorticos.

Ramírez no es precisamente un peleador conocido por crear expectativas o calentar el ambiente previo a un combate.

“Aún así quiero hacerlo. Estoy acostumbrado a que estos tipos no sean buenos promotores y al final del día voy a pelear ante estos tipos”, señaló Paul. “Hoy siento que fue el primer día de mi carrera como boxeador, apenas estoy calentando y este es el segundo capítulo de aquí en adelante”.

Paul ha sido constantemente criticado por no enfrentar boxeadores. Chávez Jr. ha sido apenas el tercer boxeador de sus 13 peleas que ha tenido desde que debutó en enero de 2020. En 2024, el legendario Mike Tyson, de 58 años, fue el segundo boxeador que enfrentó.

Su única derrota llegó a manos de Tommy Fury en febrero de 2023.

Paul hoy se considera un boxeador real y no solamente un YouTuber, como la gran mayoría del ambiente boxístico lo reconoce.

“No creo haber sido un peleador en ese tiempo, apenas tenía dos años y medio en el deporte. No sabía realmente lo que hacía. No tenía el equipo adecuado alrededor mío, el acondicionamiento adecuado, mi estilo de vida fuera del cuadrilátero era aún como la de un YouTuber, un actor famoso o lo que fuera en ese punto del tiempo. No estaba enfocado completamente en el boxeo. Como dije, el capítulo uno ha terminado hoy y ahora me muevo al capítulo dos... La gente aún me cobra la pelea contra Tommy Fury en mi contra, pero ahora he vencido a un excampeón mundial y vengo a cobrarme esa derrota ante Tommy”.

En la coestelar, Ramírez (48-1, 30 KOs) defendió sus títulos crucero contra el retador obligatorio, Dorticos (27-3, 25 KOs). Ramírez ganó por decisión unánime después de que los jueces arrojaran tarjetas con resultados de 115-112 x2, 117-110.

“Creo que fue una buena actuación, él puede pegar. No sé por qué estaba tan cerca en los puntajes, pero es lo que hay”, dijo el ‘Zurdo’.

La victoria podría dar paso a una pelea de unificación contra el campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Jai Opetaia.

“Vamos a unificar títulos”, dijo Ramírez. “Solo tuve que seguir mi plan, escuchar a mi esquina y hacer el trabajo, es todo”.

Aunque Ramírez llegó a la pelea como el favorito para defender sus cinturones, el mexicano se mostró lento, por lo que permitió que el resultado fuera más parejo de lo esperado. Dorticos fue determinante en los primeros asaltos, pero a medida que iba pasando el tiempo, Ramírez fue recuperando terreno. Dorticos perdió un punto después de que el árbitro lo penalizara al conectar golpes bajos consecutivos.

A su regreso al boxeo profesional tras 12 años de ausencia, la excampeona de UFC y veterana del cuadrilátero, Holly Holm (34-2-3, 9 KOs), se enfrentó a la invicta mexicana Yolanda Vega Ochoa (10‑1, 1 KOs) en un combate a 10 asaltos. Holm dominó desde el inicio, marcando el ritmo con su jab, controlando el ataque de su rival y utilizando combinaciones precisas. Vega optó por presionar, pero recibió constantes golpes limpios y fue incapaz de conectar combinaciones significativas que cambiarán el rumbo del combate.

Holm se alzó con la victoria por decisión unánime con tarjetas de 100‑90 X3. Su actuación fue contundente por su control táctico, movilidad y capacidad para neutralizar la ofensiva de Vega, quien no pudo romper su estrategia ni evitar los golpes más limpios.

“Me encanta patear tanto que me encantó la MMA por un tiempo, pero luego empecé a sentir un dolor creciente por querer boxear de nuevo, así que ha sido divertido volver y simplemente poner en marcha esos brazos de boxeo”, dijo Holm. “Solo hice sparring con zapatos de lucha libre dos veces, estuve descalza todo el campamento, estuve buscando mi protector de la ingle el día que volé, estaba en los contenedores de basura de mi garaje. Sigo entrenando con el mismo equipo, con los mismos entrenadores, hice todo el campamento. No he hecho sparring en un cuadrilátero en no sé cuánto tiempo, así que esto se siente genial”.

Con una gran combinación y un potente uppercut, el mexicano Raúl Curiel (16-0-1, 14 KOs) tumbó al uruguayo Víctor Rodríguez (16-1-1, 9 KOs) en el cuarto asalto y aunque el uruguayo logró ponerse de pie, no tuvo la voluntad para detener la arremetida de ‘Cugar’. Fue entonces cuando el réferi detuvo el combate a los 2:09 del cuarto round.

La pelea fue una eliminatoria por el título wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Era una eliminatoria por el título, así que me esforcé”, dijo el oriundo de Tampico, Tamaulipas. “Sabía que terminaría en nocaut. No sabía en qué asalto, pero en nocaut. Estaba fuerte”.

Rodríguez terminó el combate en muy mal estado, pues además de su nariz, su ojo estaba hinchado y sangrando.

Curiel quiere a Rolando Romero, quien es el campeón de peso welter de la AMB.

“Con quien sea, cualquier campeón que esté disponible”, dijo. “Peleemos con Rolly. Peleamos con todos los campeones”.

El peso welter Julián Rodríguez (24-1, 15 KOs) alcanzó una dramática victoria ante Avious ‘Big Mouth’ Griffin (17-1, 16 KOs), quien perdió su invicto y por momentos parecía tener control del combate. A falta de solo cinco segundos en el décimo asalto, el ‘Manos de Martillo’ logró tumbar a Griffin de tal manera que casi lo saca del cuadrilátero.

La pelea fue mayormente equilibrada y dos de los jueces incluso tenían el combate como un empate, mientras que el tercero vio a Rodríguez por solo dos puntos arriba.

“Todo el sacrificio, todo el dolor para llegar a este punto”, dijo un exhausto Rodríguez en el cuadrilátero. “Fue pura emoción. Ahora volveré al gimnasio en las próximas dos o tres semanas”.

En un combate de peso ligero, Floyd Schofield (19-0, 13 KOs) no perdió tiempo y en apenas 78 segundos del primer asalto, se deshizo del veterano Tevin Farmer (33-9-1, 8 KOs). Schofield tumbó en dos ocasiones a Farmer y antes de que cayera una tercera vez, el réferi detuvo el combate a los 1:18.

En febrero, Schofield tenía una pelea programada contra el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Shakur Stevenson en Arabia Saudita, sin embargo, no pudo cumplir debido a que fue hospitalizado en dos ocasiones previo a ese combate. Desde entonces, Schofield no ha explicado las razones de su hospitalización.

“Siento como si me hubiera quitado un peso de encima”, dijo Schofield después de la victoria del sábado ante Farmer. “Dudaban de mí desde lo que pasó en febrero, y mucha gente no creía que ganaría esta pelea. Es simplemente mucha emoción”.

Resultados de las preliminares

En un combate de peso welter, Joel Iriarte derrotó por decisión unánime a Kevin Johnson: 78-74, 80-72, 79-74.

El peso gallo Alexander Gueche se vio como ganador ante Vincent Avina al ver las tarjetas a su favor: 80-72 x2 y 79-73.

En peso pesado, Joshua Edwards noqueó a Dominic Hardy en el primer asalto.

El super pluma René Alvarado se alzó con la victoria sobre Víctor Morales por decisión unánime: 96-94, 99-91, 99-91.

John Ramírez derrotó a Josué Jesús Morales en peso gallo por decisión unánime: 79-73, 80-72 x2.