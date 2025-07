Sabalenka supera a Siegemund y avanza a las semifinales en Wimbledon. Fritz vence a Khachanov

¿Quién jugará el miércoles en el All England Club? Los últimos dos cuartos de final femeninos son Mirra Andreeva (7) vs. Belinda Bencic, e Iga Swiatek (8) vs. Liudmila Samsonova (19).

¿Qué más sucedió el martes en los cuartos de final de Wimbledon? Taylor Fritz se recuperó de un bajón a mitad del partido y alcanzó las semifinales en el All England Club por primera vez con una victoria 6-3, 6-4, 1-6, 7-6 (4) sobre Karen Khachanov. El estadounidense quinto cabeza de serie y subcampeón en el U.S. Open del año pasado, llegó con un récord de 1-4 en cuartos de final de Grand Slam, 0-2 en Wimbledon.

Sabalenka nunca ha llegado a la final en el All England Club, el único Grand Slam en el que no lo ha logrado. Ganó el Abierto de Australia dos veces y el Abierto de Estados Unidos una vez. Este año fue subcampeona en el Abierto de Australia, que perdió ante Madison Keys y del Abierto de Francia, cayendo ante Coco Gauff.

