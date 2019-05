La derrota ante Floyd Mayweather Jr. ayudó al ascenso del Canelo

"La gente no se está dando cuenta de eso sobre el Canelo. Tiene el estilo para pelear en su cultura. Y tiene el estilo para pelear en mi cultura. Si nadie entiende lo importante que es eso, no entienden el boxeo. El boxeo está en cada parte del mundo, en cada ciudad. No importante donde vivas, tienes que entender ciertas cosas y pelear como otros".