Hope Solo: entrenadora de EEUU se quiebra ante la presión

"Jill no es la líder que me gustaría que fuera", dijo Solo. "Depende mucho en sus entrenadoras asistentes. Creo que se quiebra un poco cuando está bajo presión. Pero eso no importa mucho porque la calidad de las jugadoras en el equipo es excelente. No importa quién esté entrenándonos porque vamos a encontrar la manera para ganar. Los Estados Unidos saben cómo encontrar el camino de la victoria sin importar quién sea la entrenadora".