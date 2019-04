Magic quería el título pero no la responsabilidad de ser el líder de Lakers

Siempre he creído que el terminar algo, enviando un texto, no es bueno, pero la salida de Johnson fue algo muy bajo. Sonrió frente a los reporteros y las cámaras mientras decía que alguien más tendría que comunicarle la noticia a la dueña de los Lakers, a quien llama su "hermana". ¿Imagínense a alguien que aman y confían diciéndole a un grupo de extraños que te está dejando porque no tuvo el coraje de decirlo en persona?