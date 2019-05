La oficina de Lakers necesita más experiencia y LeBron necesita más ayuda

Buss no tiene planes de vender el equipo o de despedir a Pelinka, pero debería de tratar el puesto de presidente de operaciones de básquetbol – vacante después de la renuncia de Johnson el mes pasado- con el mismo respeto con el que trata el puesto de entrenador. No contrataría a alguien que nunca ha sido entrenador para entrenar a los Lakers. Pueden decir lo que quieran de Frank Vogel y Jason Kidd, pero los dos han sido entrenadores de varios equipos. No están iniciando en el trabajo con los Lakers como Pelinka o Johnson.