Leo Santa Cruz: si tuviera que irme al infierno para mantener a mi papá con vida, iría

"Al mismo tiempo, me motiva para ir al gimnasio, el entrenar, el ganar. Sé que cuando me ve ganar y trabajar fuerte, eso me motiva para continuar peleando ante el cáncer. Le encanta boxear. El boxeo es su vida. Me ha dicho que dé una buena pelea, que continúe haciendo más grande mi nombre y ser el mejor en la división", agregó.