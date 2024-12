Paredes que celebran al ‘Toro’: 11 murales de Fernando Valenzuela para visitar en Los Ángeles

Pasaron muchas cosas entre el momento en que Jonas Never empezó a diseñar su enorme mural de los Dodgers en Frogtown, a principios de octubre, y el momento en que el artista de Los Ángeles terminó el proyecto, a mediados de noviembre.



“No sabíamos que iban a estar en las Series Mundiales. Definitivamente no sabíamos que Fernando iba a pasar”, dijo Never. “Así que éste cobró vida propia”.



Aunque la pose del grand slam de Freddie Freeman en el primer partido de las Series Mundiales de 2024 fue un añadido tardío al diseño, Valenzuela siempre iba a estar incluido en el homenaje de Never a los campeonatos modernos de los Dodgers. Fue una de las primeras partes del mural en las que trabajó Never.



“Lo empecé un viernes y terminé Fernando ese fin de semana, pero falleció uno o dos días después”, cuenta Never. “Tenía su retrato hecho, pero limpié un poco la zona que le rodeaba para que estuviera presentable cuando empezara a venir la gente”.



En el mural también aparecen Kirk Gibson, de las Series Mundiales de 1988, y la actual superestrella de los Dodgers, Shohei Ohtani - “porque Ohtani es los Dodgers”, dijo Never-, así como imágenes del horizonte de Los Ángeles y del Dodger Stadium.



“Se convirtió en un mural conmemorativo a mitad de camino y en un mural del campeonato del mundo a mitad de camino también», dijo Never. Es una situación única, y ver a los aficionados pasar en coche de camino al estadio para ver los partidos, el homenaje a Fernando y el desfile fue una experiencia realmente única, que me hizo sentirme orgulloso de ser angelino y me inspiró mucho”.

