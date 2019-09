Más estadounidenses están preparados para una recesión, gracias a las dolorosas lecciones de la última

Cuando ocurrió la Gran Recesión en 2007, las transacciones eran tan pocas en el concesionario de autos Dodge, que Brett Woodruff y sus compañeros de ventas jugaban al fútbol en el estacionamiento vacío. Woodruff perdió su casa de 3.300 pies cuadrados en un campo de golf, su matrimonio y un preciado Dodge Viper negro 2004.

No fue hasta después de años de alquiler que Woodruff volvió a entrar cautelosamente en el mercado de la vivienda, e incluso entonces con una casa de un tercio del tamaño y del costo de su antiguo hogar. Recientemente no dudó en usar cupones para ahorrar unos cuantos dólares para las cuerdas de las persianas. Ha guardado suficiente dinero como para mantenerse de seis a ocho meses -mucho más que el colchón de un mes que tenía en 2007- y lo guarda todo en una cuenta de ahorros que no paga casi nada de intereses.

“Claro, me cuesta”, dijo el hombre de 47 años. “Pero también me gusta el hecho de que sé que está ahí".

Lo que hizo que la recesión de 2007-09 fuera tan profunda y dolorosa para Woodruff y otros estadounidenses fue que no estaban preparados para una crisis financiera. Desde entonces, el país ha experimentado una lenta pero constante recuperación, que es ahora el período más largo de crecimiento económico ininterrumpido registrado.

Anuncio

Hoy, con la desaceleración de la economía mundial y la guerra comercial del presidente Trump con China que entorpece los mercados financieros, ha aumentado el temor de que Estados Unidos se esté acercando a otro precipicio económico, uno con consecuencias políticas potencialmente graves si se produce antes de las elecciones de 2020.

Esta vez, sin embargo, muchos estadounidenses parecen estar mejor posicionados financieramente, y eso podría hacer que la próxima recesión sea mucho más leve que la anterior.

Como ilustra la historia de Woodruff, una diferencia clave es que la carga de la deuda de la mayoría de los hogares sigue siendo relativamente baja en comparación con los ingresos. Para la nación en su conjunto, la llamada carga del servicio de la deuda -o el porcentaje de los ingresos después de impuestos que los hogares deben dedicar al pago del interés y del capital todos los meses- ha caído a un nivel tan bajo como el que ha tenido en 40 años.



Anuncio

Las razones de la mejora incluyen las bajas tasas de interés y las continuas ganancias de ingresos, moderadas. Además, con unos estándares de suscripción más estrictos, la calidad crediticia es hoy en día sólida. La morosidad en tarjetas de crédito y otros pasivos domésticos es de alrededor del 2.5%, en comparación con más del 8% en el punto álgido de la Gran Recesión, según Moody’s Analytics.

En 2010, 1 de cada 4 propietarios de viviendas en todo el país debía más de lo que valían sus propiedades. El porcentaje de propietarios de viviendas con hipotecas inversas ha caído desde entonces a sólo un 4%, según CoreLogic. “No hay ninguna guillotina sobre nuestras cabezas”, dijo Sean Snaith, economista de la Universidad de Florida Central en Orlando.

La gente está ahorrando más, también, gracias en parte al recorte de impuestos de 2018. La tasa de ahorro personal -la parte de los ingresos después de impuestos que no se gasta- ha estado rondando el 8% desde principios del año pasado, casi el doble de la tasa en los años previos a la última recesión, según muestran los datos de la Reserva Federal. Y los mayores de 55 años han estado ahorrando más del 20% en los últimos trimestres.

En teoría, eso significa que una nueva recesión podría no desencadenar la drástica caída en el gasto de los consumidores que ocurrió la última vez.

“Debería hacer menos probable que entremos en recesión, y si entramos en recesión, será menos grave”, dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics.

Sin embargo, todavía existen riesgos potenciales. Los hogares en el tercio inferior del espectro de ingresos apenas han recuperado lo que eran sus entradas económicas en 2006 antes de la recesión. En términos de riqueza, la mitad inferior sólo poseía el 5.8% de todos los activos a principios de este año, por debajo del 7.2% en 2010, lo que significa que tendrán menos para enfrentar una recesión.

Del mismo modo, muchas empresas se encuentran en terreno inestable porque se han endeudado profundamente. Los préstamos de compañías no financieras en Estados Unidos han alcanzado un nivel récord. Y lo más preocupante son los llamados préstamos apalancados, que están menos regulados y se han concedido a empresas con calificaciones crediticias más débiles.

Anuncio

La deuda de las empresas como porcentaje de la producción económica de EE.UU ya se acerca al 50%. Esa es una de las razones por las que Dan North, economista jefe de Euler Hermes North America, una firma de seguros de riesgo crediticio, espera una recesión en la primera mitad del próximo año. “Demasiado dinero fácil por bastante tiempo siempre lleva a las lágrimas”, dijo.

Así como Woodruff ha trabajado para prepararse mejor para la próxima crisis, también lo ha hecho la comunidad de Florida central donde vive.

Al igual que gran parte del resto del estado, la región depende en gran medida del turismo y la construcción, que a su vez necesitan de la salud de la economía en general.

Brian Gannuscio, de 35 años, nativo del sur de California, se mudó a Palm Coast, Florida, con su familia después de la Gran Recesión. (Don Lee / Los Angeles Times)

Los funcionarios de Flagler y Volusia han estado tratando de diversificar sus economías. Y han tenido cierto éxito reclutando distribuidores y fabricantes, así como empresas de alta tecnología tan solicitadas como Coastal Cloud, una compañía de rápido crecimiento que comenzó en 2012 y que proporciona servicios de tecnología en nube. Desde la recesión, las escuelas han incorporado programas vocacionales y de carrera que comienzan desde el kindergarten.

Como en muchas partes del país, los empleos de ingresos medios siguen siendo escasos. El resultado es que una gran cantidad de familias jóvenes, incluidos los graduados universitarios, no pueden permitirse comprar una casa.

Hoy en día, el precio medio de la vivienda en el condado de Flagler está a punto de volver al máximo de 259.950 dólares que alcanzó en diciembre de 2005. A raíz de la recesión, el precio medio había caído casi un 60% a un mínimo de $106.000 en 2012, haciendo de este condado y de su ciudad más grande, Palm Coast, el ejemplo de la quiebra inmobiliaria. Algunos de los campos de golf de Palm Coast perdieron el 90% de su valor.

A pesar de que el proceso duró gran parte de una década, el área se ha recuperado y se ha vuelto más sólida. Entre 2009 y 2011, más de la mitad de las casas vendidas en el condado de Flagler estaban en ejecución hipotecaria y otras ventas en dificultades, dijo Toby Tobin, un consultor de bienes raíces. Eso ha bajado al 2%.

Anuncio

Hoy en día, los especuladores han desaparecido, y hay más propietarios en Palm Coast como Brian y Terra Gannuscio, nativos del sur de California que huyeron en 2013 después de perder su primera casa en la recesión. Habían comprado un condominio en Temécula en 2006 por $350.000 y tres años después lograron negociar una venta corta con el prestamista por la mitad de esa cantidad.

Cuando Coastal Cloud en Palm Coast le ofreció a Brian un trabajo en el verano de 2013, la pareja cargó a sus dos hijos pequeños y un par de pit bulls y condujeron a través del país en busca de las aguas más cálidas de la playa de Florida.

Comenzaron cuidadosamente, comprando una casa de 200.000 dólares al lado de un campo de golf abandonado. Ellos obtuvieron una hipoteca que les permitió pagar el capital en lugar del riesgo financiero del préstamo de sólo interés que habían tenido en su condominio en Temécula.

Los Gannuscios escatimaron y ahorraron, y en 2015 se mudaron a una casa de cuatro dormitorios que cuesta el doble. Se asienta a lo largo de un canal que se extiende a través de esta comunidad. Su bote está en el agua al frente de su hogar.

La pareja utiliza alrededor del 20% de sus ingresos - Terra trabaja a tiempo parcial como peluquero - para pagar su hipoteca, a veces haciendo pagos extras sobre el capital. En Temécula, alrededor del 40% de sus ingresos se destinaban a pagos de sólo interés.

Los Gannuscios tienen poca deuda adicional, y por lo general pagan los saldos de las tarjetas de crédito todos los meses. Durante esos años vertiginosos de la burbuja económica en el sur de California, los Gannuscios vivieron de cheque en cheque. Tenían pocos fondos de emergencia. Hoy, dijo, tienen suficientes ahorros para durar al menos seis meses.

Brian, de 35 años, sigue preocupado por la economía, especialmente por la guerra comercial, pero no tanto por su familia: “Estaríamos totalmente bien si llegara una recesión”.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí