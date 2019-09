Toyota revoluciona San Antonio con una nueva e importante inversión

Si usted pregunta cuál es la automotriz número uno de los hispanos en los Estados Unidos, la respuesta es fácil, Toyota, y por lejos.

La automotriz Japonesa vio un canal directo en los hispanos a mediados de los 80’s y desde ahí no ha parado de apoyarlos. No solamente en anuncios, si no que en muchas ramas de una importante cadena de beneficios que la automotriz ha otorgado y sigue otorgando.

Esta vez, nos llega un comunicado de que Toyota está invirtiendo 391 millones de dólares en su planta de ensamblaje de camiones de San Antonio, para servir mejor a los clientes.

Una vez completada, la inversión total de la planta superará los 3 mil millones, para cumplir con el compromiso de construir vehículos donde se venden. En este caso los Estados Unidos.

El anuncio se produce como parte de un compromiso más amplio de Toyota para invertir 13 mil millones de dólares en sus operaciones en Estados Unidos durante cinco años hasta 2021.

Esta nueva inversión también viene con el compromiso de Toyota Texas de continuar financiando el desarrollo de la fuerza laboral local, una necesidad comunitaria que la compañía ha defendido durante mucho tiempo.

Como parte del compromiso de Toyota de ayudar a la fuerza laboral y la educación de San Antonio, Alamo Promise recibirá una donación de $ 500,000 de Toyota Texas durante un período de cinco años.

La misión de Alamo Promise es acabar con la pobreza, mejorar la movilidad económica y social y satisfacer las demandas de la fuerza laboral en toda la ciudad, que es en su mayoría de descendencia Hipana.

Por separado, Aisin AW, un proveedor de Toyota Texas y otros fabricantes de automóviles, anunció que invertirá $ 400 millones y traerá 900 nuevos empleos a una instalación futura en la cercana Cibolo, TX.

“El Lone Star State continúa construyendo sobre su reputación como una potencia de fabricación gracias a las inversiones de empresas innovadoras como Toyota y Aisin AW”, dijo el gobernador Greg Abbott.

“Su nueva inversión combinada de casi $ 800 millones en el área de San Antonio es un testimonio de la fuerza laboral y el compromiso inigualables de Texas para crear un entorno en el que las empresas puedan prosperar sin la mano de la regulación gubernamental y los impuestos excesivos.

Estoy agradecido con Toyota y Aisin AW por traer más empleos al Estado de la Estrella Solitaria y espero hacer crecer nuestra asociación ya sólida”.

“Hemos estado en los Estados Unidos por más de 60 años, creando una tremenda cadena de valor en este país y creando una gran presencia en la ciudad de Alamo desde 2003", dijo Chris Reynolds, director administrativo de fabricación y corporativo de Toyota Motor North America.

“Con 10 plantas en los Estados Unidos, y una red de 1500 distribuidores, con una extensa cadena de suministro y otras operaciones, empleamos directa e indirectamente a más de 475,000 estadounidenses y estamos comprometidos a invertir aquí".

Esta nueva inversión en Toyota Texas responde a la fuerte demanda de los clientes y hará que la planta sea aún más competitiva a largo plazo y más eficiente, a la vez que se mantiene flexible con capacidades de producción de vehículos múltiples al introducir varias tecnologías de fabricación avanzadas.

“Qué gran victoria para San Antonio. Este es exactamente el tipo de proyecto para el que nuestra ciudad se ha estado preparando estratégicamente: muestra que somos una región competitiva lista para grandes inversiones de grandes fabricantes ", dijo el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg. “La inversión de Toyota en nuestra gente y nuestra ciudad crea oportunidades que pueden cambiar la vida de toda una generación”.

“Hemos visto durante casi veinte años el tipo de impacto que Toyota ha tenido en nuestra fuerza laboral. Esta última inversión muestra el compromiso de la compañía con nuestro futuro ", agregó el juez del condado de Bexar Nelson Wolff.

“Además, Toyota junto con el condado de Bexar se han asociado para desarrollar TXFAME, un programa innovador que desarrolla técnicos de fabricación avanzados. Nuestra fuerza laboral nos hace competitivos para los grandes fabricantes mundiales: tenemos lo necesario para ayudarlos a crecer y prosperar en el centro sur de Texas”.

Según un estudio encargado por la Fundación de Desarrollo Económico de San Antonio, el impacto económico total de estas inversiones superará los $ 10 mil millones con un multiplicador de empleo de más de 40,000 empleos en los próximos diez años para la región.

Esta es la tercera inversión de Toyota en su planta de camiones de San Antonio que ensambla las camionetas Tundra de tamaño completo y Tacoma de tamaño mediano.

La instalación emplea directamente a más de 3.200 miembros del equipo. Incluidos sus 23 proveedores en el sitio, el empleo total en el sitio de la planta supera los 7.200.