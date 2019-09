Un estudio de la AAA asegura que el dormir menos es la causa de miles de accidentes

Los que duermen menos causan más accidentes, esas son las principales conclusiones de un nuevo informe de la “AAA Foundation for Traffic Safety”, una organización de investigación y educación sin fines de lucro.Durante mucho tiempo se ha sabido que la falta del sueño para los conductores puede ser mortal, y según el estudio de la AAA, los conductores que duermen menos de siete de sueño en un período de 24 horas podrían elevar constantemente el riesgo de un accidente.El informe es titulado “La privación aguda del sueño y el riesgo de la participación de accidentes automovilísticos”, señaló que algo como el 35 por ciento de los conductores estadounidenses duermen menos de lo recomendado siete horas diarias, de acuerdo con los centros para el control y prevención de enfermedades, sobre el estudio de más de uno de cada cinco accidentes fatales en carreteras estadounidenses cada año.

La nueva investigación se basó en el análisis de datos federales que representan 7.234 conductores involucrados en 4.571 accidentes.Los conductores que tienen entre una y dos horas menos de sueño casi duplican la probabilidad de estar en un accidente. Los conductores que tienen dos a tres horas menos de sueño cuadriplican su riesgo; Y los conductores que duermen menos de cuatro horas aumentan su riesgo en 11,5 veces.“Un conductor que ha dormido por menos de cinco horas tiene un riesgo de accidente comparable a alguien conduciendo borracho”, dijo en un comunicado David Yang, director ejecutivo de la Fundación AAA. “No se puede perder el sueño y todavía esperar de ser capaces de funcionar con seguridad detrás del volante”, agregó Yang.El estudio es el primero en poder cuantificar la relación entre medidas específicas de privación del sueño y el riesgo de accidente en la conducción.Mientras que el 97% de los encuestados dijeron que veían la conducción soñolienta como conducta inaceptable, y que es una seria amenaza para su seguridad, casi uno de cada tres admitió que al menos una vez en el último mes, condujo cuando estaba tan cansado ​​que tuvo dificultades en mantener los ojos abiertos.

El informe hizo hincapié en que los síntomas de conducción somnolienta pueden incluir: Tener problemas para mantener los ojos abiertos, desviarse de los carriles, no recordar las últimas millas conducidas, y tener dificultar para ver los autos del otro carril, son algunas de las razones de conducir con sueno.Más de la mitad de los conductores involucrados en accidentes relacionados con la fatiga, no experimentaron síntomas antes de quedarse dormidos al volante.El grupo exhorta a los conductores a no depender de los síntomas físicos para proporcionar señales de advertencia de fatiga, sino que en su lugar debe priorizar los efectos del cansancio, como ser:Viaje cuando este normalmente despierto. Programe un descanso cada dos horas o cada 100 millas. Evite los alimentos pesados. Conduzca con un pasajero de compañía en viajes largos y toma turnos de conducción, y evite los medicamentos que causan somnolencia u otro impedimento.Gestionar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida puede ser difícil y con demasiada frecuencia y como resultado sacrificamos nuestro sueño, por lo que han que tomar prevenciones para que no se involucre en ningún accidente.