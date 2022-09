Muerte sospechosa en un centro de cuidados de Filadelfia

Foto sin fecha de la familia Yewdall proporcionada por el abogado James Pepper muestra a Cheryl Yewdall, una mujer con parálisis cerebral y discapacidad intelectual que murió en enero de 2022. La madre de Yewdall demandó al centro de cuidados de Filadelfia donde la encontraron boca abajo en el suelo con algo en su tráquea. (Familia Yewdall/Cortesía de Pepper Law vía AP)

