Columna: Concejales de Los Ángeles eliminaron su futuro político con sus palabras divisorias y racistas

“Veo a mucha gente chaparra y de piel oscura”, comentó la exconcejal de Los Ángeles Nury Martínez. “No sé de dónde viene esta gente, de qué pueblo vinieron, cómo llegaron aquí... Tan feos”, agrega refiriéndose a gente indígena de Oaxaca. Eso comentó hablando de manera despectiva de personas procedentes del estado de Oaxaca que radican en Koreatown, una comunidad angelina. Su voz, junto con las de los concejales Gil Cedillo y Kevin De León, y del expresidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, Ron Herrera, se filtraron recientemente a través de una perturbadora grabación de hace casi un año.

Desde la filtración del audio, tanto el entonces presidente laborista Ron Herrera como la entonces concejal Nury Martínez han renunciado a sus puestos. Es lo menos que pueden hacer.

Pero Cedillo y De León siguen renuentes, aún no se han dado cuenta de que ya no existe un futuro político para ellos, y menos cuando no gobiernan con principios. Quizás es porque el poder los ha cegado y se han acostumbrado a gobernar sin rendir cuentas. No pueden pretender representar a sus electores mientras a puertas cerradas conspiran con palabras racistas para quitarles el poder político. En la reunión, los concejales y el líder laborista tramaban cómo iban a rediseñar los distritos políticos de Los Ángeles.

Hace muchos años, Benito Juárez, indígena zapoteco originario del estado de Oaxaca y ejemplar presidente de la República Mexicana, comentó, “Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”.

Qué triste que los líderes latinos más poderosos de Los Ángeles gobernaban con un racismo internalizado, degradando y menospreciando a todo mundo como motivación para acumular más poder. Es evidente que ignoran las palabras sabias de don Benito Juárez.

¿Qué tan malos fueron los comentarios de los concejales? Martínez se refirió al hijo negro del concejal Mike Bonin con un insulto racista, llamándolo changuito, y luego sugirió que el niño necesitaba una paliza y que ella podía hacerlo llevándolo a la vuelta de la esquina. También uso un término homofóbico para referirse a Bonin, quien, con su pareja gay, adoptaron al niño. Por su parte, De León agregó que Bonin lleva al niño como una bolsa de Louis Vuitton, objetivando al niño y deshumanizándolo aún más. Cedillo nunca protesto ante el uso de lenguaje tan degradante, tal vez porque ya era costumbre cotidiana.

De esta manera se expresan los fascistas, quienes buscan construir muros en nuestras comunidades, quienes nos han hecho la vida imposible con redadas y deportaciones.

En el 2018, en su campaña para senador por el estado de California, recuerdo cuando De León nos visitó en la frontera, se tomó fotos junto al muro fronterizo, dos compañeras de la comunidad le compartieron sus casos, historias fuertes de migración. ¿Será que De León simplemente buscaba la foto para un oportunismo político? ¿Realmente le importaban las vidas de quienes han pasado por lo peor del racismo institucionalizado? Ahora todos sus motivos, sus actos, quedan en duda.

Desde los niveles más altos del gobierno, se han escuchado llamados para que De León y Cedillo renuncien. Hasta el mismo presidente Biden ha pedido la renuncia de los concejales.

Pero desde mi punto de vista, los llamados más importantes son de las personas más afectadas. En un mensaje de Twitter, la organización Cielo, que trabaja por la justicia social enfocándose en las comunidades migrantes indígenas en Los Ángeles, comentó “Estas actitudes racistas tienen un impacto directo en la vida de las comunidades negras e indígenas a través de las políticas y decisiones de dichos políticos. Por lo tanto, es importante hacerlos responsables”.

En las manifestaciones exigiendo la renuncia de los concejales se ve una fuerte presencia del sindicato de conserjes, quienes formaron brigadas de apoyo para la candidatura de De León. Ahora exigen de manera contundente, su renuncia, comentando en su página de Facebook, “Durante este duro momento, la clase trabajadora necesita dirigentes que estén a la altura de los retos que enfrentamos y listos para construir una ciudad plural e incluyente”.

La organización Alianza Negra por pna Migración Justa (BAJI, por sus siglas en inglés), exigiendo la renuncia de los concejales, comentó, “Sus palabras y hechos dejan en claro que su objetivo es usar la supremacía blanca para mantener su poder político en el concejo municipal mientras se oponen activamente al pueblo negro”.

No hay vuelta atrás. Si De León y Cedillo quieren salvar una pizca de dignidad, la única opción es la renuncia inmediata.

Pedro Ríos es defensor de derechos humanos y de los migrantes en el sur de California.