Barbie lanza muñeca para preescolares

Barbie se ha transformado de nuevo, ahora para ser una versión para preescolares.

Ya no tiene esa silueta de reloj de arena, My First Barbie, que fue lanzada el jueves, tiene un cuerpo ligeramente menos curvilíneo y llega poco después de las versiones, alta, bajita y llenita que se lanzaron hace cinco años en una importante actualización para la muñeca. También se presenta a meses de que la película de Barbie, estelarizada por Margot Robbie y Ryan Gosling debute en cine.

My First Barbie tiene una altura de 13,5 pulgadas (34 centímetros), 2 pulgadas (5 centímetros) más alta que las barbies tradicionales, con una cintura más ancha que resta el énfasis en el busto (aunque el busto sigue ahí), también tiene ropa interior permanentemente pegada.

Su moda tiene un tono más infantil, con diseños de un corazón juguetón, una estrella y una flor en vestidos amigables para el preescolar. Sus accesorios son más grandes para manos más pequeñas y su cabello es extralargo para cepillarlo más fácil.

Las extremidades de My First Barbie se pueden mover y al igual que algunas versiones anteriores de la muñeca, sus rasgos faciales son reconocibles. Un importante cambio es que sus pulgares están pegados a sus dedos, lo que elimina la queja frecuente de que las manos de Barbie se atoran en su ropa cuando los niños tratan de ponérsela. My First Barbie es apta para niños y niñas de mínimo 3 años.

Lisa McKnight, ejecutiva de Mattel vicepresidenta y directora global de Barbie y muñecas, dijo a The Associated Press que la empresa creó la nueva versión en respuesta a retroalimentación de padres de familia.

“Hablamos con padres y niños casi 365 días al año”, dijo. “Comenzamos a escuchar un tema sobre niños más pequeños que querían jugar con Barbie. Padres preocupados de que sus hijos en edad preescolar no tenían las habilidades de motricidad fina para tener una experiencia de juego positiva con nuestra muñeca tradicional”.

La primera presentación de la nueva muñeca incluye cuatro tonos diversos de piel y diferentes texturas de cabello.

McKnight dijo que habrá nuevo contenido sobre la muñeca en el canal de YouTube de Barbie más adelante en el mes con un especial animado sobre una fiesta sorpresa.