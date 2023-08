Medicamentos para bajar de peso podrían elevar los riesgos bajo anestesia

El Departamento de Salud y Ciencias de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Medios Educativos y de Ciencias del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Champeau y Jones reconocieron que no hay suficiente evidencia para decir con certeza cuánto tiempo se debe mantener la semaglutida para que la anestesia sea inocua. Muchos pacientes no verán a los proveedores con suficiente anticipación para suspender el medicamento tres semanas antes de los procedimientos, anotó Champeau.

No está claro cuántos pacientes que toman medicamentos contra la obesidad pueden verse afectados por el problema. Pero debido a que las consecuencias pueden ser tan graves, Hobai y un grupo de colegas decidieron hablar. Escribiendo en el Canadian Journal of Anesthesia, pidieron que se suspendiera el medicamento por más tiempo, unas tres semanas antes de la sedación.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.