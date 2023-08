El debate ayudó a candidatos republicanos a recaudar más fondos

El empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy ha recibido 450.000 dólares desde el debate del miércoles por la noche, con una donación promedio de 38 dólares, dijo el jueves a The Associated Press la portavoz de su campaña, Tricia McLaughlin.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.