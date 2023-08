EEUU: Juez de Corte Suprema revela que viajó en avión de donante republicano

The Associated Press también publicó en julio que la jueza Sonia Sotomayor, con la ayuda de su personal, ha potenciado las ventas de sus libros mediante visitas a universidades durante la última década.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.