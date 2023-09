Inundación deja varados a miles en festival Burning Man en Nevada; autoridades investigan 1 muerte

Los periodistas de The Associated Press Michael Casey en Boston, R.J. Rico en Atlanta y Lea Skene en Baltimore contribuyeron a este despacho.

“No hemos visto nada de negatividad, ningún momento difícil”, dijo la organizadora Theresa Galeani. “Se suponía que algunas personas se irían hace algunos días, así que ya no tenían agua ni comida. Pero yo soy una organizadora, por lo que me di una vuelta y hallé más agua y alimentos. Hay más que suficiente aquí para la gente. Sólo tenemos que hacer que les llegue a todos”.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.