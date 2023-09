Hillary Clinton va a la Casa Blanca a entregar premio a las artes

“Tenía un gran compromiso con las artes, así que no me sorprende que vaya a estar presente”, dijo Verveer.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.