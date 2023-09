Pzifer y Moderna presionan por un nuevo refuerzo contra covid. ¿Deberías recibirlo? Los CDC están por decidir

No se sabe cuántos recibirán la vacuna esta temporada, y tampoco sus beneficios reales. Un estudio de la nueva vacuna de Moderna demostró que aumentaba los anticuerpos contra varias cepas de covid, aunque no estaba claro cuánta protección contra la enfermedad ofrecía ni durante cuánto tiempo.

Schaffner no está en desacuerdo. Pero muchos estadounidenses que no necesariamente son vulnerables quieren la vacuna para sí mismos y sus hijos, y sin una recomendación de los CDC, las aseguradoras no estarían obligadas a pagar por las dosis.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.