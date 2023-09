Caesars Entertainment reporta haber sido blanco de un ciberataque

Caesars es el propietario de casinos más grande del mundo con más de 65 millones de miembros categoría Caesars Rewards y propiedades en 18 estados y Canadá bajo las marcas Caesars, Harrah’s, Horseshoe y Eldorado. También efectúa actividades de juego por celular y en línea, así como de apuestas deportivas. Ejecutivos de la compañía no respondieron preguntas enviadas por The Associated Press por correo electrónico.

“Hemos adoptado medidas para que el actor no autorizado borre los datos robados”, dijo la compañía, “aunque no podemos garantizar ese resultado”.

