Con la concesión del TPS a venezolanos, el gobierno de Biden recurre a una herramienta conocida

Spagat reportó desde San Diego. Los periodistas de The Associated Press Rebecca Santana en Washington, Christopher Sherman en Ciudad de México y Melissa Winder en Chicago contribuyeron a este despacho.

Guerra apuntó que los venezolanos siguen de cerca las noticias sobre la política migratoria estadounidense, pero el anuncio de esta semana no animará a otros a viajar porque “los que llegaron después de julio no van a poder aplicar, entonces quedan igual, no tienen un beneficio”.

“Sin embargo, es vital que los venezolanos comprendan que quienes llegaron aquí a después del 31 de julio de 2023 no pueden acceder a esa protección y, en su lugar, serán deportados cuando se determine que no tienen motivos legales para quedarse”, añadió.

“El que tiene 18 años quiere estudiar Medicina, pero ¿cómo hace su papá para pagar si no tiene la plata? No le puedo truncar ese sueño”, contó Romero, quien partió de Valencia, una ciudad del norte del país, el 2 de septiembre.

