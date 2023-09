EEUU: Senador Menendez rechaza acusaciones de corrupción

Los fiscales dicen el senador que se reunió con funcionarios militares y de inteligencia egipcios, les pasó información no pública sobre los empleados de la embajada de Estados Unidos en El Cairo y escribió una carta fantasma en nombre de Egipto pidiendo a sus colegas del Senado que liberaran recursos de ayuda por valor de 300 millones de dólares. No abordó directamente esas acusaciones el lunes.

“Reconozco que esta será la pelea más grande hasta ahora, pero como he declarado a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no sólo seré exonerado, sino que seguiré siendo el senador sénior de Nueva Jersey”, expresó Menendez en el campus del Hudson County Community College, en Union City, donde él creció.

