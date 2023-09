Se extiende la huelga automotriz en EEUU

“Seguimos listos y dispuestos a negociar de buena fe para llegar a un acuerdo que los beneficie y no permita que los fabricantes no sindicalizados ganen”, escribió Johnson, calificando la contraoferta como una propuesta récord con aumentos salariales históricos y seguridad laboral.

Añadió que hubo progresos significativos con Stellantis, que “momentos” antes de la transmisión en vivo por Facebook acordó aumentos de salarios de monto no especificado, el derecho de no cruzar un piquete y el derecho de hacer huelga ante el cierre de una planta.

El presidente del sindicato, Shawn Fain, informó a los trabajadores por video que las negociaciones no han fracasado, pero que Ford y GM se han negado a avanzar de manera significativa. La tercera ronda de huelgas no se extendió a Stellantis, el fabricante de Jeep.

