El aumento de migración y el tráfico de drogas sintéticas dominan los diálogos entre EEUU y México

En medio de estas conversaciones, se informó que el gobierno de Biden reanudará las deportaciones de inmigrantes a Venezuela. Se espera que el proceso comience a la brevedad, indicaron el jueves dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press.

Al respecto, Mayorkas aclaró el jueves que en la administración de Biden no hay cambios en esa materia y que no se apoya la construcción de muros fronterizos. El secretario de Seguridad Nacional dijo en conferencia de prensa que el gobierno de Biden solicitó al Congreso que rescindiera la ley que se había aprobado previamente sobre esa materia, pero no atendieron la petición. “No teníamos opción”, acotó.

