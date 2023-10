Republicanos nominan a Scalise para presidente de la cámara baja, pero muestran poca unidad

McCarthy había planteado brevemente un posible regreso a principios de esta semana, pero los ocho legisladores de línea dura que contribuyeron a su destitución no mostraron signos de ceder. A última hora del martes dijo a sus colegas que no lo nominaran.

Los estadounidenses están atentos. Una cuarta parte de los republicanos dicen que aprueban la decisión de un pequeño grupo de republicanos de destituir a McCarthy como presidente. Tres de cada 10 republicanos creen que fue un error, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

