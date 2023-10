EEUU dice que está listo para responder si hay escalada en el conflicto

“Eso no es lo que queremos, no es lo que estamos buscando. No queremos una escalada”, expresó el secretario de Estado Antony Blinken. “No queremos ver a nuestras fuerzas o a nuestro personal bajo fuego. Pero si ello ocurre, estamos listos”.

