La CIA admite públicamente que el golpe de Estado que respaldó en Irán en 1953 fue antidemocrático

“Trabajar con los seis... eran novatos”, dijo Johnson en una entrevista que se transmitió en el podcast. “Se trataba de personas que no estaban entrenadas para mentirle a las autoridades. No estaban entrenadas para ser clandestinas, elusivas”.

Los “mandos de la CIA están comprometidos a ser tan transparentes con el público como les sea posible”, dijo la agencia en un comunicado en el que respondió a preguntas de The Associated Press. “El podcast de la agencia forma parte de esa iniciativa, y sabíamos que si queríamos contar esta increíble historia, era importante ser transparentes en lo referente al contexto histórico que rodea esos acontecimientos y la participación de la CIA en ellos”.

