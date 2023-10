Alrededor de 7% de adultos y 2% de los niños de EEUU han recibido la nueva vacuna contra COVID-19

El gobierno también hizo la transición a un sistema comercializado que depende de la industria de atención médica, y no del gobierno, para manejar la distribución de las vacunas. Muchas personas que fueron inmediatamente a vacunarse dijeron que las farmacias o médicos no tenían las dosis.

Los datos también indicaron que cerca del 40% de los adultos dijeron que probablemente se vacunará, o que definitivamente no lo hará. Un porcentaje parecido de padres de familia dijeron que no planean vacunar a sus hijos.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.