Dos pastores se preocupan por la seguridad de sus fieles. ¿Más armas son la respuesta o el problema?

Hardaway y otro pastor se sumaron a los grupos para demandar el año pasado a los funcionarios encargados de administrar la ley. Otras dos demandas, una interpuesta por 26 pastores y el grupo conservador New Yorkers for Constitutional Freedoms y otra promovida por el New York State Jewish Gun Club y presentada por los integrantes de un par de sinagogas, también intentaron anular las restricciones.

“El mundo ha cambiado. Hay cosas que no esperaríamos que ocurrieran en un lugar de culto y que están ocurriendo ahora”, afirma. “Y yo haría lo que tuviera que hacer para protegerme a mí mismo y a mis seres queridos, a los que me rodean”.

“Como pueblo creyente, no nos adherimos a la Segunda Enmienda, sino al Segundo Mandamiento, que es ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’”, dice. “Y más armas no te ayudan a amar a tu prójimo”.

Los domingos, Cady, de 44 años, aplica las enseñanzas cristianas a los problemas que preocupan a una congregación moderna. Por ejemplo, pide repetidamente que se ponga fin a lo que él ve como la adoración perversa de Estados Unidos por las armas. La alarmante regularidad con que suceden las masacres en lugares de encuentro comunitario no hace sino fortalecer su convicción de que las armas no tienen cabida en una iglesia.

Una vez en que no estaba armado, “un tipo golpeó a su esposa en mi oficina y yo no pude hacer nada. Era demasiado grande para mí. Todo lo que pude hacer fue decir: ’¡Alto! ¡Alto!”, recuerda.

“¡Esta no es la respuesta!”, gritó la madre de Jaylan McWilson, de 24 años, durante una vigilia que Hardaway organizó para su hijo, asesinado a tiros cuando llegaba a su casa una noche de enero, a pocos pasos de la Iglesia Bautista de la Trinidad. “Dios me dio un hijo milagroso, y se fue en un abrir y cerrar de ojos”.

Pero no es el caso de la iglesia de Hardaway. En un barrio salpicado por casas tapiadas, donde en las esquinas de las calles surgen altares hechos con veladoras y botellas de licor vacías para los jóvenes asesinados en robos y peleas, la violencia —mucha de ella cometida con armas de fuego— no es algo abstracto.

“Realmente no soy libre si sé que hay alguien que puede hacer daño y no puedo hacer nada para protegerlos”, dice Hardaway, cuya ciudad sufre uno de los índices más altos de crímenes violentos del estado.

