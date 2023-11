LO ÚLTIMO: Las noticias más recientes de la guerra entre Israel y Hamás

“Vimos tanques, vimos muertos por todas partes ... los niños vieron tanques por primera vez. Oh Dios, ten piedad con nosotros”, dijo un palestino que no quiso dar su nombre.

WASHINGTON – Las fuerzas estadounidenses derribaron el domingo un dron que iba a atacar su base en Tel Baider, Siria, informó un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado al no estar autorizado para hablar del tema en público.

Juliette Touma, vocera de la agencia de la ONU a cargo de refugiados palestinos, dijo a The Associated Press que la agencia ha perdido comunicación con la mayoría de su personal.

“Esto es lo que enfrentamos. Y tenemos que sacarlo de raíz, porque si no lo hacemos, nos atacarán una y otra vez”, declaró el embajador, Michael Hertzog, al programa “Face the Nation”, de CBS.

El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken viajó a Ramala, Cisjordania, para una reunión con el presidente palestino Mahmud Abás, la cual no fue anunciada previamente. Posteriormente Blinken voló a Bagdad para conversar con el primer ministro iraquí Mohamed Shia al Sudani. El secretario de Estado se reunió en Jordania el sábado con ministros de exteriores árabes tras sostener conversaciones en Israel con el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien insistió en que no podía haber un cese del fuego temporal hasta que sean liberados todos los rehenes que tiene Hamás. El mismo día, el presidente estadounidense Joe Biden dejó entrever que se están logrando avances en el asunto de la pausa humanitaria.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.