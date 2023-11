Ante presión de EEUU, Netanyahu dice que Israel aceptaría “pausas” en Gaza, no un cese el fuego

La periodista de The Associated Press Suzan Fraser en Ankara, Turquía, y Ellen Knickmeyer en Washington contribuyeron a este despacho. Lee reportó desde Ankara.

“Bueno, no habrá un cese el fuego, un cese el fuego general, en Gaza sin la liberación de nuestros rehenes”, dijo Netanyahu cuando se le preguntó por las pausas humanitarias de Biden. “En cuanto a pequeñas pausas tácticas, una hora aquí, una hora allá. Las hemos tenido antes, supongo, comprobaremos las circunstancias para permitir la entrada de mercancías, mercancías humanitarias, o la salida de nuestros rehenes, rehenes individuales. Pero no creo que vaya a haber un cese el fuego general”.

